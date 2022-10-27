Краснодарский суд назначил штраф сыну экс-депутата ЗСК за избиение полицейского

Артуру Метову, который избил полицейского и забрал служебное удостоверение, назначили штраф в 100 тыс. рублей

Мировой судья в Краснодаре назначил Артуру Метову штраф в 100 тыс. рублей. Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 118 УК РФ и ч. 2 ст. 325 УК РФ (Причинение тяжкого вреда по неосторожности и похищение документов).

Инцидент произошел 12 июля 2021 года в микрорайоне Гидростроителей. Артур Метов избил майора полиции Олега Орлова. Происходящее сняли на видео и выложили в соцсети. Мужчины за кадром сказали, что полицейский спит в пьяном состоянии, затем несколько раз ударили его.