Краснодарский суд назначил штраф сыну экс-депутата ЗСК за избиение полицейского
Артуру Метову, который избил полицейского и забрал служебное удостоверение, назначили штраф в 100 тыс. рублей
Мировой судья в Краснодаре назначил Артуру Метову штраф в 100 тыс. рублей. Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 118 УК РФ и ч. 2 ст. 325 УК РФ (Причинение тяжкого вреда по неосторожности и похищение документов).
Инцидент произошел 12 июля 2021 года в микрорайоне Гидростроителей. Артур Метов избил майора полиции Олега Орлова. Происходящее сняли на видео и выложили в соцсети. Мужчины за кадром сказали, что полицейский спит в пьяном состоянии, затем несколько раз ударили его.
В Объединенной пресс-службе судов рассказали, что Метов толкнул Орлова в грудь. Тот потерял равновесие, упал через металлические тротуарные перила и ударился головой об асфальт. Затем мужчина забрал удостоверение полицейского и скрылся с места происшествия.
У полицейского диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины головы, перелом правой руки, ушибы головного мозга и позвоночника. По результатам медосвидетельствования, Орлов был трезв.
По данным ряда СМИ, Артур Метов — сын депутата пятого созыва Законодательного собрания края Руслана Метова.
Ранее Юга.ру писали, что на Ставрополье мужчина избил полицейского из обиды за брата, которого тот задержал 10 лет назад.