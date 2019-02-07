Ставропольчанин устроил погоню за полицейским и избил его из обиды за брата, которого тот задержал 10 лет назад
В Александровском районе мужчина избил полицейского за то, что тот привлек к уголовной ответственности его брата
В ночь на 30 декабря 2018 года 32-летний местный житель устроил погоню за полицейским, когда тот ехал на машине в неслужебное время. Когда сотрудник МВД остановмлся, мужчина несколько раз ударил его по лицу.
После этого злоумышленник, грубо выражаясь, напомнил оперуполномоченному о том, что тот в 2009 году привлек к уголовной ответственности его брата, от которого также получил удар при задержании. Нападавший потребовал больше никогда не создавать проблем ему и его родственникам.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, сообщила 7 февраля пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Как писали Юга.ру, в Азове Ростовской области утром 18 января под видеокамерами у входа в ОВД мужчина избил полицейского.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.