Ставропольчанин устроил погоню за полицейским и избил его из обиды за брата, которого тот задержал 10 лет назад

В Александровском районе мужчина избил полицейского за то, что тот привлек к уголовной ответственности его брата

В ночь на 30 декабря 2018 года 32-летний местный житель устроил погоню за полицейским, когда тот ехал на машине в неслужебное время. Когда сотрудник МВД остановмлся, мужчина несколько раз ударил его по лицу.

После этого злоумышленник, грубо выражаясь, напомнил оперуполномоченному о том, что тот в 2009 году привлек к уголовной ответственности его брата, от которого также получил удар при задержании. Нападавший потребовал больше никогда не создавать проблем ему и его родственникам.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, сообщила 7 февраля пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.