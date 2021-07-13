В Краснодаре возбудили дело за избиение полицейского, который лежал на дороге и выглядел пьяным

В микрорайоне Гидростроителей Краснодара избили полицейского, который лежал на тротуаре. 13 июля в МВД прокомментировали инцидент

Участники конфликта сняли происходящее на видео и выложили в соцсети вечером 12 июля. На кадрах видно, как на дороге лежит мужчина, а рядом с ним служебное удостоверение оперуполномоченного на имя Орлова Олега Николаевича.

Двое других мужчин за кадром сказали, что полицейский спит в пьяном состоянии, затем начали ругаться матом и несколько раз ударили мужчину. За кадром слышно, как друг сотрудника МВД извиняется за него.