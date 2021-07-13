В Краснодаре возбудили дело за избиение полицейского, который лежал на дороге и выглядел пьяным

Краснодарский край

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В микрорайоне Гидростроителей Краснодара избили полицейского, который лежал на тротуаре. 13 июля в МВД прокомментировали инцидент

Участники конфликта сняли происходящее на видео и выложили в соцсети вечером 12 июля. На кадрах видно, как на дороге лежит мужчина, а рядом с ним служебное удостоверение оперуполномоченного на имя Орлова Олега Николаевича.

Двое других мужчин за кадром сказали, что полицейский спит в пьяном состоянии, затем начали ругаться матом и несколько раз ударили мужчину. За кадром слышно, как друг сотрудника МВД извиняется за него.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю 13 июля порталу Юга.ру сообщили, что по факту публикации в ведомстве проведут проверку. Кроме того, в дежурной части зарегистрирован материал по факту нанесения побоев сотруднику полиции неустановленными лицами.

«По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ. Проводятся необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления», — ответили в ведомстве.

Также там добавили, что медицинское освидетельствование установило, что полицейский был трезв.

Краснодар Полиция

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В Краснодаре возбудили дело за избиение полицейского, который лежал на дороге и выглядел пьяным
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