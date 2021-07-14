В Краснодаре задержали мужчину, который избил полицейского

Вечером 13 июля в МВД Кубани рассказали о задержании мужчины, который в Краснодаре избил полицейского. СМИ пишут, что речь идет о сыне экс-депутата ЗСК

Напомним, в микрорайоне Гидростроителей Краснодара произошел уличный конфликт с участием майора Олега Орлова. Судя по кадрам из соцсетей, мужчина выглядел пьяным и лежал на тротуаре. Его несколько раз ударили авторы ролика, объяснив свой поступок тем, что пьяный полицейский был за рулем своего внедорожника.

«Майор, ты старший уполномоченный, да? Ты бетмен *** бухой за рулем на «Туареге» 861. На кого ты прыгал, мразь? Ты, ***, не перепутал, щеночек?», — говорит мужчина в черной одежде и несколько раз бьет полицейского по голове.

13 июля в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что полицейский был трезв, а за его избиение возбудили уголовное дело.

Позже в полиции рассказали о состоянии пострадавшего сотрудника. Его доставили в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины головы, перелом правой руки, ушибы головного мозга и позвоночника.

Также в МВД сообщили о задержании мужчины, причастного к избиению полицейского. Однако его личность не назвали, сославшись на неразглашение персональных данных.

По данным социальных сетей и ряда СМИ, майора избил Артур Метов — сын депутата пятого созыва Законодательного собрания края Руслана Метова. Редакции портала Юга.ру не удалось проверить эту информацию, однако источник 93.RU подтвердил участие Метова-младшего в драке.