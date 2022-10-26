В Новороссийске после двухлетнего перерыва вновь пройдёт фестиваль хамсы

Краснодарский край

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  • Памятник хамсе © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Памятник хамсе © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Новороссийске с 3 по 6 ноября пройдёт фестиваль хамсы. Из-за пандемии коронавируса его не было два года

Праздник состоится на Форумной площади, где жителям и гостям города предложат блюда черноморской кухни, морепродукты и живую рыбу. Специальное меню для фестиваля подготовят около 20 ресторанов, будет работать устричный бар. Также будут доступны тематические фотозоны и кулинарные мастер-классы.

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Как писали Юга.ру, в Краснодарском музыкальном театре ТО «Премьера» 28-29 октября пройдёт фестиваль джаза GG Jazz ХI. На нём выступят Игорь Бутман и Лариса Долина.

Афиша Еда Новороссийск Фестивали

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