В Новороссийске после двухлетнего перерыва вновь пройдёт фестиваль хамсы
В Новороссийске с 3 по 6 ноября пройдёт фестиваль хамсы. Из-за пандемии коронавируса его не было два года
Праздник состоится на Форумной площади, где жителям и гостям города предложат блюда черноморской кухни, морепродукты и живую рыбу. Специальное меню для фестиваля подготовят около 20 ресторанов, будет работать устричный бар. Также будут доступны тематические фотозоны и кулинарные мастер-классы.
Фестиваль привлекает в город гурманов со всей страны и стал частью событийного туризма в крае.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском музыкальном театре ТО «Премьера» 28-29 октября пройдёт фестиваль джаза GG Jazz ХI. На нём выступят Игорь Бутман и Лариса Долина.
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