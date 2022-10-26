В Новороссийске после двухлетнего перерыва вновь пройдёт фестиваль хамсы

В Новороссийске с 3 по 6 ноября пройдёт фестиваль хамсы. Из-за пандемии коронавируса его не было два года

Праздник состоится на Форумной площади, где жителям и гостям города предложат блюда черноморской кухни, морепродукты и живую рыбу. Специальное меню для фестиваля подготовят около 20 ресторанов, будет работать устричный бар. Также будут доступны тематические фотозоны и кулинарные мастер-классы.