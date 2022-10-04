В Краснодаре пройдёт фестиваль джаза. На нём выступят Игорь Бутман и Лариса Долина

Краснодарский край

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  • © Изображение v.ivash на Freepik
    © Изображение v.ivash на Freepik

В Краснодарском музыкальном театре ТО «Премьера» 28-29 октября пройдёт фестиваль джаза GG Jazz ХI

В первый день вместе в Биг-бендом Георгия Гараняна под управлением заслуженного артиста Кубани Ильи Филиппова выступит Трио Якова Окуня и Карина Кожевникова, а также специальные гости — тромбонист Владислав Псарук и саксофонист Андрей Красильников. Билеты в продаже, стоимость от 800 до 2 тыс. 500 рублей.

29 октября состоится гала-концерт с участием выдающихся отечественных джазовых музыкантов. На сцену выйдут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Даниил Крамер, Fantine, Вадим Эйленкриг, Андрей Кондаков и Биг-бенд Георгия Гараняна. Стоимость билетов от 3 тыс. до 10 тыс. рублей.

Начало в 19:00. Музыкальный театр находится по адресу улица Красная, 44. 

Как писали Юга.ру, во Дворце искусств «Премьера» в Краснодаре 15-16 октября пройдут премьерные показы спектакля «Формула любви». Проект основан на отечественном киноматериале, зрители услышат мелодии и сцены из любимых фильмов в жанре музыкальной пародии.

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В Краснодаре пройдёт фестиваль джаза. На нём выступят Игорь Бутман и Лариса Долина
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