Сеть Zara останется в России, но сменит название

Сеть магазинов мужской и женской одежды Zara останется в России и сменит название на «Новая мода»

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник. Российский офис будет работать под руководством ливанского бизнесмена, имя которого не называется.

В российских магазинах сети можно будет купить не все коллекции бренда. Всего же планируется открытие магазинов четырёх марок, принадлежащих наряду с Zara группе компаний Inditex.

За последнее время ряд зарубежных компаний, передавших свои объекты российскому руководству, сменили названия. Так, McDonald’s взял имя «Вкусно — и точка», Pizza Hut стала «Пиццей Н», Starbucks — Stars coffee, Levi’s — JNS, Reebok — Sneaker Box, французская сеть косметических магазинов L'Occitane теперь зовётся по-русски «Л'Окситан». Сократили привычные наименования некоторые магазины одежды: Cropp — CR, Reserved — RE, House — XC, Sinsay — СИН, Mohito — M.

К ребрендингу готовится мировая сеть фастфуда KFC. Американский холдинг Yum! Brands начал процесс передачи российского бизнеса, включая 70 ресторанов KFC и мастер-франшизу бренда. Теперь сеть будет называться Rostic’s.

Как писали Юга.ру, в июле Россия окончательно простилась с шведским брендом ИКЕА, а торговая сеть H&M закроет магазины до 30 ноября.