H&M окончательно закроет магазины в России 30 ноября – СМИ

6 сентября в СМИ появилась информация, что шведская торговая сеть H&M закроет все магазины в России до 30 ноября

Шведская торговая сеть H&M окончательно закроет все магазины в России до 30 ноября, сообщил Mash. Как отмечают источники телеграм-канала, объем поставок сократился в 3–4 раза.

По данным телеграм-канала, письмо о прекращении работы магазинов разослали сотрудникам 6 сентября. После запланированного закрытия в течение двух недель из торговых точек будут вывозить оборудование, а за 30 дней до даты закрытия с каждым работником будет подписано расторжение трудового договора.

При этом маленькие магазины могут закрыться в начале октября, в некоторых точках уже появились объявления с датой закрытия. Так, H&M на следующей неделе закроется в трёх местах в Москве.

В начале августа шведская сеть H&M временно возобновила работу в Краснодаре. В телеграм-каналах города писали, что цены не снизили, но очереди все равно выстроились.

18 июля в пресс-службе компании сообщили, что сеть окончательно уходит из России. Магазины закрылись в марте после начала СВО.





