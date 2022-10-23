В парке «Краснодар» дети выловили из пруда с карпами 40 тыс. рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • Парк «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Парк «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В соцсетях поддержали детей, которые вылавливали монеты из водоема парка «Краснодар»

23 октября телеграм-канал «Краснодар №1|Телетайп» опубликовал рассказ очевидцев о том, как отец разрешает трем своим детям 6-10 лет собирать монеты в парке «Краснодар». Они вылавливают их с помощью магнита из пруда с карпами кои.

Водоем с декоративной рыбой открыли в декабре 2019 года. Гости тут же повадились кидать в него монеты. Спустя 13 дней парк «Краснодар» попросил не вредить рыбам монетами, заявив, что их уже стало меньше.

Очевидцы заявили, что дети зарабатывают себе на одежду, а их отец считает это нормальным и учит детей зарабатывать. Якобы он «кичится, что за месяц вылавливания монеток у рыбок заработали дети 40 тысяч».

Мужчина объяснял это занятие помощью рыбам, которым вредит окисление монет. И пользователи согласились с этим в комментариях под постом.

Еще детей застали за воровством яблок в кафе «Краснодар» — они перепродают их по 100 рублей.

По словам очевидцев, отец заявлял, что парк «Краснодар» — это общая земля и построен на налоги, поэтому он может делать, что захочет, и будет приводить детей каждый день. Но когда охранники попросили его покинуть территорию и вызвали полицию, мужчина спешно отправил детей и ушел.

Как сообщали Юга.ру, 21 октября на клумбах парка «Краснодар» начали высаживать электрический шалфей, который светится в темноте. 

Дети Интернет Налоги парк «Краснодар» Парки Социальные сети Трудоустройство Экология

Новости

В Темрюкском районе продлили «желтый» уровень террористической опасности. Проект восстановления Крымского моста планируют закончить к ноябрю
В парке «Краснодар» дети выловили из пруда с карпами 40 тыс. рублей
«В Краснодаре стабильно, но это не повод расслабляться». В мэрии Краснодара обсудили камеры распознавания лиц и госномеров
В школах Ростовской области выдали памятку о мобилизации 25 млн человек. Там не разобрались в цифрах
РБК: Краснодарский край стал лидером по продаже средств для потенции в 2022 году
В Краснодаре отремонтируют улицу Котовского

Лента новостей

Курорт одного дня
21 октября, 16:32
Курорт одного дня
Летаем над новой канатной дорогой в Горячем Ключе
«На Кубани очень просто к этому относятся»
20 октября, 13:07
«На Кубани очень просто к этому относятся»
Репортаж из Ейска, где боевой самолет упал на жилой дом
«У нас в Краснодарском крае свои законы?»
21 октября, 14:32
«У нас в Краснодарском крае свои законы?»
В Новопокровском районе не хотят возвращать домой мобилизованного отца троих детей

Реклама на сайте