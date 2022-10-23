В парке «Краснодар» дети выловили из пруда с карпами 40 тыс. рублей

В соцсетях поддержали детей, которые вылавливали монеты из водоема парка «Краснодар»

23 октября телеграм-канал «Краснодар №1|Телетайп» опубликовал рассказ очевидцев о том, как отец разрешает трем своим детям 6-10 лет собирать монеты в парке «Краснодар». Они вылавливают их с помощью магнита из пруда с карпами кои.

Водоем с декоративной рыбой открыли в декабре 2019 года. Гости тут же повадились кидать в него монеты. Спустя 13 дней парк «Краснодар» попросил не вредить рыбам монетами, заявив, что их уже стало меньше.

Очевидцы заявили, что дети зарабатывают себе на одежду, а их отец считает это нормальным и учит детей зарабатывать. Якобы он «кичится, что за месяц вылавливания монеток у рыбок заработали дети 40 тысяч».

Мужчина объяснял это занятие помощью рыбам, которым вредит окисление монет. И пользователи согласились с этим в комментариях под постом.