В Краснодаре завершили приём заявок на должность мэра

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 кандидатов решили поучаствовать в конкурсе на должность главы Краснодара. Их имена держат в секрете

14 октября в Краснодаре закончился приём заявок на пост мэра. 

Досрочные выборы решили провести после отставки Андрея Алексеенко, который в августе отправился в подшефную Краснодарскому краю Харьковскую область. В сентябре он вернулся на Кубань, «чтобы поддержать жителей, покинувших территорию, проверить условия их проживания, дать им ощутить заботу» страны и края. 

Сейчас обязанности мэра исполняет Максим Слюсарев. 

Заявки принимали с 15 сентября по 17:00 14 октября. К этому моменту в администрацию обратились как минимум девять кандидатов, уточнить количество в пресс-службе не смогли. Обновлено в 19:30: в конкурсе участвует 14 претендентов, основной этап отбора пройдёт 8 ноября. 

Кто эти люди, в мэрии не сообщают. Рассматривать заявки будет комиссия из восьми человек, назначенных гордумой и губернатором. 

В прошлом году на пост главы города претендовали 24 человека, а их имена не скрывали. 

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