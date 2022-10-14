В Краснодаре завершили приём заявок на должность мэра

14 кандидатов решили поучаствовать в конкурсе на должность главы Краснодара. Их имена держат в секрете

14 октября в Краснодаре закончился приём заявок на пост мэра.

Досрочные выборы решили провести после отставки Андрея Алексеенко, который в августе отправился в подшефную Краснодарскому краю Харьковскую область. В сентябре он вернулся на Кубань, «чтобы поддержать жителей, покинувших территорию, проверить условия их проживания, дать им ощутить заботу» страны и края.

Сейчас обязанности мэра исполняет Максим Слюсарев.

Заявки принимали с 15 сентября по 17:00 14 октября. К этому моменту в администрацию обратились как минимум девять кандидатов, уточнить количество в пресс-службе не смогли. Обновлено в 19:30: в конкурсе участвует 14 претендентов, основной этап отбора пройдёт 8 ноября.

Кто эти люди, в мэрии не сообщают. Рассматривать заявки будет комиссия из восьми человек, назначенных гордумой и губернатором.

В прошлом году на пост главы города претендовали 24 человека, а их имена не скрывали.