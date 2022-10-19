В ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение. В Краснодарском крае действует особый режим

Краснодарский край

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  • © Фото Diego Gonzalez, unsplash.com
    © Фото Diego Gonzalez, unsplash.com

С 20 октября в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение. На Кубани начал действовать особый режим. Рассказываем, что это значит

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение. Соответствующий указ он подписал на заседании Совета безопасности. Документ опубликован на сайте Кремля.

Военное положение начнет действовать с 20 октября. На какой срок оно вводится — не сообщается. В указе написано, что решение приняли в связи с тем, что «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила».

В Краснодарском крае, Крыму, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе вводится средний уровень реагирования и особый режим. Это значит, что:

  • усилят охрану общественного порядка и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей;
  • введут особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей;
  • временно отселят жителей в безопасные районы и предоставят стационарные или временные жилые помещения;
  • введут особый режим въезда и выезда на территорию, а также ограничат передвижение по ней;
  • ограничат движение транспортных средств и будут досматривать их;
  • введут контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Также на территориях, где вводится особый режим, предусмотрена мобилизация в сфере экономики. Это значит, что все ресурсы направят на приоритетные цели.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественникам Виктор Водолацкий сказал, что введение комендантского часа возможно в новых регионах в местах, близких к линии соприкосновения, сообщил ТАСС.

Также Путин заявил, что губернаторы получат дополнительные полномочия по обеспечению безопасности в регионах. Главы регионов смогут создавать штабы для координации работы. 

Вводить дополнительные ограничения на выезд из страны не планируют, сообщил ТАСС.

Обновление в 16:45: губернатор Кранодарского края сообщил, что на сегодняшний день для введения каких-либо ограничений в крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая.

Ранее Юга.ру писали, что 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. 14 октября на пресс-конференции в Астане Владимир Путин заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель. Также напомним, что в Темрюкском районе ввели желтый уровень террористической опасности после трагедии на Крымском мосту.

Армия Частичная мобилизация для СВО

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