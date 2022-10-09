В окрестностях Крымского моста введен желтый уровень террористической опасности

Губернатор Краснодарского края ввел в Темрюкском районе желтый уровень террористической опасности, второй по степени требуемой готовности спецслужб

Вследствие ЧП на Крымском мосту желтый уровень террористической опасности введен в Темрюкском районе — об этом вечером 8 октября объявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Подписал "желтый уровень террористической опасности" в Темрюкском районе. <…> Будут повышенные меры, досмотр», приводит РИА «Новости» слова Кондратьева.

Желтый уровень террористической опасности — второй из трех принятых в России по степени интенсивности необходимых мер. Этот уровень сильнее синего, но слабее красного.

Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, при желтом уровне опасности в местах скопления людей и возле стратегических объектов усиливаются патрули, в портах и на вокзалах вводится дополнительный досмотр, важна инфраструктура проверяется на наличие установленных взрывных устройств (все вышеперечисленные меры принимаются и при синем уровне угрозы); помимо этого, усиливается контроль за регистрацией новоприбывших граждан, медики и персонал стратегических объектов приводятся в повышенную готовность, начинается подготовка к эвакуации и возможной контртеррористической операции.

Напомним, что ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. На данный момент часть разрушенной инфраструктуры удалось восстановить. В частности, по мосту снова начали ходить поезда.