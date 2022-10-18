Клиенты РНКБ смогут увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней в мобильном приложении

Банк РНКБ предоставил клиентам возможность самостоятельно увеличить льготный период по кредитной карте до 115 дней в обновленной версии мобильного приложения банка

Такая кнопка появилась в приложении клиентов, у которых отсутствует текущая задолженность по кредитной карте. Ранее увеличить льготный период по карте можно было либо в офисе банка, либо с помощью обращения в чат мобильного приложения.

Чтобы увеличить льготный период до 115 дней самостоятельно, нужно нажать иконку кредитной карты в мобильном приложении, выбрать пункт «Действия», далее «Управление» и «Увеличить срок льготного периода».

В числе ключевых преимуществ кредитной карты с увеличенным льготным периодом: бесплатное открытие и годовое обслуживание;

лимит до 1 млн рублей;

действие льготного периода на все покупки и снятие наличных.

Каждый новый месяц является началом нового льготного периода. Покупки можно совершать каждый месяц, после чего у клиента есть 3 месяца, чтобы вернуть деньги на карту и не платить проценты. Во время действия льготного периода необходимо ежемесячно до 25-го числа вносить обязательные платежи в размере 5% от суммы задолженности на первое число месяца . Обязательные платежи в льготном периоде — это не дополнительная плата, а погашение части задолженности, которое необходимо осуществлять вовремя, чтобы избежать просрочки и сохранить действие беспроцентного периода.

Ежемесячно кредитными картами пользуются около 300 тыс. клиентов РНКБ, при этом средний кредитный лимит по активным кредитным картам —31,6 тыс. рублей. Средняя сумма одной покупки по кредитным картам РНКБ — 3907 рублей.