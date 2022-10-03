РНКБ выдал клиентам 3 млн бесконтактных карт «Мир»

С начала массовой эмиссии бесконтактных карт платежной системы «Мир» в 2019 году банк РНКБ выдал более 3 млн таких карт жителям Крыма, Севастополя и Краснодарского края

80% выданных карт — дебетовые, 20% — кредитные. Среднее количество выданных карт в день в настоящее время — около 3 тыс. карт.

Преимущества бесконтактных карт: максимально быстрые расчеты — в среднем на совершение платежа уходит около трёх секунд;

безопасность данных — карты не нужно выпускать из рук и передавать продавцу или кассиру;

безопасность платежей в условиях пандемии коронавируса и других сезонных вирусных заболеваний.

Активные расчеты при помощи карт «Мир» позволяют клиентам бесплатного участвовать и получать вознаграждения по программам лояльности РНКБ и партнеров банка, в том числе госпрограммы туристического кешбэка от Ростуризма и платежной системы «Мир». Владельцы карт РНКБ могут пользоваться всеми возможностями мобильного приложения и интернет-банка, а также специальными депозитными и кредитными программами с максимально выгодными условиями. Для удобства расчётов в интернете можно открыть виртуальную карту в мобильном приложении банка.

Вся сеть банкоматов и терминалов самообслуживания РНКБ оборудована NFC-модулями, которые позволяют пользоваться бесконтактной картой, просто прикладывая её к считывателю. Около 40% клиентов предпочитают использовать бесконтактный способ использования карт в устройствах банка.