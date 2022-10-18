Погибших на месте крушения самолета в Ейске похоронят за счёт государства

Краснодарский край

Распечатать

  • Дом после пожара в Ейске © Фото Яры Гуляевой
    Дом после пожара в Ейске © Фото Яры Гуляевой

На месте крушения военного самолета в Ейске продолжает работать МЧС. В соседней школе отменили занятия

Двух пострадавших при крушении самолета готовят к переводу из местной больницы в Краснодар, в том числе, беременную, сообщил ТАСС. Ранее краевой оперштаб писал, что среди пострадавших две беременные женщины — на 12 и 32 неделе. 

Вице-губернатор Анна Минькова написала, что четверо пострадавших, доставленные ночью в Краснодар, сейчас в стабильном тяжелом и крайне тяжелом состояниях. На аппарате ИВЛ находятся 17-летний парень с ожогом дыхательных путей и отравлением угарным газом и 73-летняя женщина. У 51-летнего мужчины ожоги 80% тела и переломы. Также к ИВЛ подключили 5-летнюю девочку с отравлением продуктами горения. Кроме того, на КТ у нее обнаружили отек мозга с ишемическими повреждениями.

МЧС продолжает работу на месте крушения. Исполняющий обязанности главы Ейского района Роман Бублик сообщил, что дом обследуют диагностическим комплексом «Струна». Он предназначен для оценки степени повреждения зданий после различных катастроф.

Также 18 октября в школе, которая находится рядом с местом крушения самолета, отменили занятия. Отмечается, что здание не пострадало. Такое решение приняли, чтобы дети не находились рядом с местом ЧП.

Бублик добавил, что оплату похорон погибших при крушении самолета возьмут на себя власти. По его словам, на это выделят деньги из бюджетов города, района и края. 

Военный самолет Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске вечером 17 октября. Сообщалось, что крушение произошло при наборе высоты для учебно-тренировочного полета. По информации на утро 18 октября известно о 13 погибших и 19 пострадавших.

Авиакатастрофы Авиация Ейский район

Все материалы по теме:

Новости

Раненные участники СВО и члены их семей могут пожаловаться в Следственный комитет Краснодарского края
«Что говорить, такая трагедия». Репортаж с места крушения СУ-34 в Ейске, где погибли 13 человек
Рядом с парком «Краснодар» строят новую парковку. В самом сквере утепляют экзотические деревья
Мобилизованным могут вернуть деньги, потраченные на экипировку для участия в СВО
Погибших на месте крушения самолета в Ейске похоронят за счёт государства
В Ейске закончили разбор завалов на месте пожара в жилом доме. Количество погибших увеличилось до 13 человек

Лента новостей

«Что говорить, такая трагедия»
Сегодня, 13:27
«Что говорить, такая трагедия»
Репортаж с места крушения СУ-34 в Ейске, где погибли 13 человек
Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве
Вчера, 18:30
Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве
Юристы советуют не расслабляться
В Краснодаре гадалка заставляла женщину продать квартиру под угрозой смертельной порчи
Вчера, 11:19
В Краснодаре гадалка заставляла женщину продать квартиру под угрозой смертельной порчи

Реклама на сайте