Погибших на месте крушения самолета в Ейске похоронят за счёт государства

Двух пострадавших при крушении самолета готовят к переводу из местной больницы в Краснодар, в том числе, беременную, сообщил ТАСС. Ранее краевой оперштаб писал, что среди пострадавших две беременные женщины — на 12 и 32 неделе.

Вице-губернатор Анна Минькова написала, что четверо пострадавших, доставленные ночью в Краснодар, сейчас в стабильном тяжелом и крайне тяжелом состояниях. На аппарате ИВЛ находятся 17-летний парень с ожогом дыхательных путей и отравлением угарным газом и 73-летняя женщина. У 51-летнего мужчины ожоги 80% тела и переломы. Также к ИВЛ подключили 5-летнюю девочку с отравлением продуктами горения. Кроме того, на КТ у нее обнаружили отек мозга с ишемическими повреждениями.

МЧС продолжает работу на месте крушения. Исполняющий обязанности главы Ейского района Роман Бублик сообщил, что дом обследуют диагностическим комплексом «Струна». Он предназначен для оценки степени повреждения зданий после различных катастроф.

Также 18 октября в школе, которая находится рядом с местом крушения самолета, отменили занятия. Отмечается, что здание не пострадало. Такое решение приняли, чтобы дети не находились рядом с местом ЧП.

Бублик добавил, что оплату похорон погибших при крушении самолета возьмут на себя власти. По его словам, на это выделят деньги из бюджетов города, района и края.

Военный самолет Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске вечером 17 октября. Сообщалось, что крушение произошло при наборе высоты для учебно-тренировочного полета. По информации на утро 18 октября известно о 13 погибших и 19 пострадавших.