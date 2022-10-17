С депутатов предложили снять бронь от мобилизации и призвать силовиков. Собрали заявление политиков по этому поводу

Одна из парий Госдумы предложила снять бронь от мобилизации с депутатов. Что об этом думают сами депутаты?

17 октября партия «Справедливая Россия — Патриоты За правду» внесла в Госдуму законопроект, предлагающий снять бронь от мобилизации с сенаторов и депутатов. Также проект предлагает призывать в первую очередь сотрудников силовых ведомств — Росгвардии, ФСБ, СВР, военной прокуратуры, СК и МЧС.

«Московский комсомолец» сообщил, что в законопроекте три инициативы:

перечислить категории граждан, призываемых в первую очередь. Партия предлагает, чтобы это были силовики;

разъяснить, кто имеет право на отсрочку;

отменить отсрочку сенаторам Совфеда и депутатам Госдумы.

Ранее с предложением призвать силовиков выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что если мобилизовать 50% силовиков, то резерв призывать не понадобится. Но в Госдуме отнеслись к таким инициативам неоднозначно.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал законопроект «чистым популизмом».

«Мне на минуту показалось, что Дума может потерять одну из партийных фракций и депутаты СР решили уйти служить, сложить мандаты и сразу в военкомат, закон этого не запрещает. Показалось, думаю», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Депутат «Единой России» Андрей Морозов раскритиковал проект и сказал РИА «Новости», что Дума должна работать при любых условиях. По его словам, распространять закон на депутатов «вряд ли конструктивно». Также он добавил, что многие депутаты находятся в зоне СВО и выполняют определенные задачи.

«Так называемую бронь с парламентариев можно, разумеется, безболезненно снять. Но использовать эту норму так, чтобы не парализовать работу парламента», — добавил Морозов.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сказал, что такой законопроект не нужен, так как среди депутатов есть добровольцы.

«Любой депутат, сенатор, губернатор, член какого-то административного управления может прийти в военкомат и записаться добровольцем. Это вопрос того, где человек в данный конкретный момент принесет стране больше пользы. Я считаю, что и без этого закона все предельно ясно», — сказал Толстой журналисту Life.

Ранее несколько партий внесли в Госдуму законопроекты об отсрочках при частичной мобилизации. Они предлагают не призывать отцов троих детей и близких родственников погибших. Позже глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сказал, что такая норма содержится в документах с грифом для «служебного пользования», подготовленных Минобороны.