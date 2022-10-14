В РФ отцы троих детей могут получить отсрочку от мобилизации. Инициативу подтвердили в ГД, сославшись на секретный документ

В России мужчины с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет теперь могут получить отсрочку от призыва по частичной мобилизации

По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, новая норма содержится в документах с грифом для «служебного пользования», подготовленных Минобороны.

«Это, по сути, жест доброй воли министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — цитирует Картаполова «Парламентская газета».

Как написал в своём телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, достоверность такого документа сомнительна, поскольку отсрочки могут предоставляться на основании закона или указа президента. Такие нормативные акты не принимались. По его словам, призывники не смогут сослаться на слова депутата в военкомате и суде.

Сейчас официально отсрочку от призыва могут получить только те многодетные отцы, на иждивении у которых находится четверо и более детей в возрасте до 16 лет.

Как писали Юга.ру, несколько партий внесли в Госдуму законопроекты об отсрочках при частичной мобилизации. Они предлагают не призывать многодетных отцов и родственников погибших. По словам Павла Чикова, проект является прогрессивным и «выглядит слишком либеральным».