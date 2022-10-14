В РФ отцы троих детей могут получить отсрочку от мобилизации. Инициативу подтвердили в ГД, сославшись на секретный документ

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру
    © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру

В России мужчины с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет теперь могут получить отсрочку от призыва по частичной мобилизации

По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, новая норма содержится в документах с грифом для «служебного пользования», подготовленных Минобороны.

«Это, по сути, жест доброй воли министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — цитирует Картаполова «Парламентская газета».

Как написал в своём телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, достоверность такого документа сомнительна, поскольку отсрочки могут предоставляться на основании закона или указа президента. Такие нормативные акты не принимались. По его словам, призывники не смогут сослаться на слова депутата в военкомате и суде.

Сейчас официально отсрочку от призыва могут получить только те многодетные отцы, на иждивении у которых находится четверо и более детей в возрасте до 16 лет.

Как писали Юга.ру, несколько партий внесли в Госдуму законопроекты об отсрочках при частичной мобилизации. Они предлагают не призывать многодетных отцов и родственников погибших. По словам Павла Чикова, проект является прогрессивным и «выглядит слишком либеральным».

Армия Дети Частичная мобилизация для СВО

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре завершили приём заявок на должность мэра
Мобилизованным жителям Краснодарского края выплатят по 115 тыс. рублей. Для этого нужно подать заявление даже тем, кто в зоне СВО
Через Керченскую переправу смогут перевозить 500 фур в сутки
Приятное с полезным. Краснодарцев пригласили на кладбище убраться и посетить экскурсию
Двух воспитательниц сочинского детсада, которых обвиняют в насилии над детьми, посадили под домашний арест
Краснодарский край отправил мобилизованным 7 тыс. сапог и спальных мешков. Еще 15 тыс. вещей начали отшивать

Лента новостей

Глава Херсонской области предложил жителям эвакуацию в ЮФО и Крым
Сегодня, 12:42
Глава Херсонской области предложил жителям эвакуацию в ЮФО и Крым
Активистка напомнила, что Краснодарский край и так перенаселен
«Я бы с топором пришла, открыла гроб и посмотрела, кого хороню»
Вчера, 12:00
«Я бы с топором пришла, открыла гроб и посмотрела, кого хороню»
История матери, которая больше года добивается расследования гибели сына
Danone уходит с рынка РФ. Что будет с кубанскими заводами — пока неизвестно
Сегодня, 11:43
Danone уходит с рынка РФ. Что будет с кубанскими заводами — пока неизвестно

Реклама на сайте