«И резерв не понадобится». Кадыров призвал мобилизовать половину сотрудников силовых структур

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в своём телеграм-канале, что у России «военных ресурсов гораздо больше, чем можно представить». Под этими словами он подразумевал сотрудников силовых ведомств.

«У нас все равно остаётся колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК. Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесёт любую западную армию. И резерв не понадобится. Руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса с учётом нововведений», — написал глава Чечни.

Также Кадыров заявил, что мобилизация в России отличается от украинской тем, что у нас на улицах не задерживают мужчин. А тех, кто уклоняется от службы, он назвал «жалким зрелищем».

Отметим, ранее Кадыров говорил, что мобилизации в Чечне не будет, так как республика ранее перевыполнила набор в ряды Вооруженных сил в три раза.

Как писали Юга.ру, частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Но не все оказались согласны с таким решением президента. Как сообщали СМИ, в день обращения президента россияне массово начали искать способы уехать из страны. А если вам пришла повестка, то о правах и обязанностях можно почитать здесь.