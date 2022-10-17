«В местах, где раньше обитали медведи, выросли дома». В Сочи презентовали книгу о буром медведе на Кавказе

Курорт «Роза Хутор» поддержал выпуск научной монографии «Бурый медведь на Кавказе»

Автор монографии — доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ, главный научный сотрудник Кавказского заповедника Анатолий Кудактин.

Изучением бурого медведя на Кавказе Анатолий Кудактин занимается уже более 50 лет. В последние годы этот зверь стал привлекать особое внимание — всё чаще медведи выходят к людям. Такая проблематика остро стоит в Сочи, граничащем на всем протяжении черноморского побережья с лесными массивами Сочинского национального парка, служащими обширными угодьями для этого животного. Монография содержит энциклопедический обзор популяции кавказского бурого медведя. При этом через описание состава и состояния популяции, образа жизни и характеристик среды обитания красной нитью проходит обозначаемая автором острая проблема сохранения медведя на Кавказе.

«Над созданием книги я трудился два года. Чтобы собрать такую большую книгу надо переработать огромное количество материала. За годы работы я посетил все заповедники Кавказа, вёл дневники, фиксируя, что делают медведи, какая у них кормовая база, как относятся к людям, среди которых есть и охотники, и скотоводы, и туристы, и земледельцы, какая специфика и прочее. Все это было систематизировано, специально сделан обзор о роли заповедных территорий в сохранении медведя на будущее. Сегодня популяция медведя в Краснодарском крае составляет около 650 особей, она не вызывает тревоги. Тем не менее, чтобы обеспечить добрососедство с медведем человеку необходимо пересматривать свои приоритеты. Сейчас в местах, где раньше обитали медведи, выросли дома. Естественно, зверь лишился традиционной кормовой базы. Необходимо создавать участки с плантациями фундука, груши, предназначенными для зверя. Иначе в поисках корма они всё чаще будут выходить к людям», — рассказал автор издания Анатолий Кудактин.

Анатолий Кудактин © Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Выпуск научного издания поддержал курорт «Роза Хутор». Это ещё один шаг к реализации меморандума, подписанного между горным курортом, Сочинским нацпарком, Кавказским биосферным заповедником и холдингом «Интеррос» Владимира Потанина. Документ предусматривает совместную работу в целях добрососедства и благополучия людей и животных на природной территории, используемой для туризма и реакреации. Он также предполагает организацию научных исследований, биотехнических мероприятий, полевых наблюдений, повышение осведомленности туристов и новые стандарты ответственности для работающих на территории бизнесов.

«Горный курорт «Роза Хутор» был построен в ходе подготовки Зимних Игр Сочи — 2014 и сегодня является одной из самых притягательных туристических дестинаций в стране. Он развёрнут на обоих склонах горного хребта Аибга, на территории нацпарка. Эти места славятся богатой флорой и фауной, здесь, в том числе, всегда обитали медведи. Сегодня этих зверей замечают и сотрудники нашего курорта, и туристы. Эти встречи вызывают не только любопытство, но и опасения. Поэтому нам необходимо задумываться о гармоничном сосуществовании человека и дикой природой, работать над формированием соответствующих условий. И человеку, и зверю должно быть комфортно. Добрососедство может быть основано на уважении к медведям, осведомленности людей о правилах поведения, соблюдение которых исключает конфликт. Именно поэтому мы с удовольствием поддержали выпуск фундаментального труда известного биолога Анатолия Кудактина, посвященного бурому медведю», — рассказал директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Дмитрий Колосов и Анатолий Кудактин © Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Дмитрий Колосов © Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Монография видного биолога-охотоведа вышла в форме богато иллюстрированной и насыщенной интересными фактами книги тиражом в 500 экземпляров. Презентация издания прошла в городской библиотеке №1 имени А.С. Пушкина. На мероприятии присутствовали и учащиеся эколого-биологического центра Сочи. Юные любители природы не только узнали много любопытных фактов о медведях, но и получили книги с автографом автора.

«Часть тиража монографии «Бурый медведь на Кавказе» — почти 100 экземпляров — переданы курортом «Роза Хутор» в библиотечную систему города. По два экземпляра издания появится во всех без исключения библиотеках Сочи. Стоит сказать, что это не первый такой проект, который реализован горным курортом. Например, несколько лет назад в библиотеки города были переданы книги «Сказки горного Черноморья». Сегодня краеведческая литература вызывает особый интерес и у гостей нашего города, и у краеведов, и у экскурсоводов, и у подрастающего поколения. Поэтому мы с радостью поддерживаем подобные инициативы курорта «Роза Хутор», — отметила начальник отдела развития культуры, искусства, библиотечного дела и дополнительного образования управления культуры Администрации МО город-курорт Сочи Татьяна Баликоева.

В дальнейших планах автора книги, заслуженного эколога РФ Анатолия Кудактина, — продолжение публикации монографий, посвященных всем хищникам Кавказа.