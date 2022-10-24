Уралсиб запустил новую акцию для болельщиков ФК «Краснодар» — кешбэк за голы

Банк Уралсиб анонсировал акцию «Футбольный кешбэк»

Теперь кешбэк по кобрендовой карте ФК «Краснодар» зависит от результатов игры любимой команды. Итоговый размер бонусов будет рассчитываться исходя из разницы забитых и пропущенных голов.

Персональной ставкой кешбэка участника акции является большая из двух ставок: промо-ставка — рассчитывается каждый месяц исходя из результатов матчей ФК «Краснодар», равна разности забитых и пропущенных голов, может достигать 6%;

базовая ставка кешбэка — стандартная ставка по условиям программы лояльности «Уралсиб Бонус», может достигать 3%.

В акции, которая продлится с 15 октября 2022 года по 30 июня 2023 года, учитываются матчи «МИР Российская премьер-лига». Всем желающим нужно лишь заказать карту ФК «Краснодар» (если ещё нет действующей), оплачивать покупки на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц и накапливать бонусы.



Бонусные рубли можно использовать для возврата денег, потраченных на покупки в предыдущем месяце, или обменять на бонусы клуба для приобретения впечатлений и сувениров от ФК «Краснодар». Карту можно заказать в любом отделении банка на территории Краснодарского края, на сайте банка, а также при переходе по ссылкам с сайта футбольного клуба.

Как писали Юга.ру, 9 июня Уралсиб и ФК «Краснодар» запустили кобрендовую карту. Она сочетает полноценный функционал банковской дебетовой карты и карты болельщика клуба. Накопленные по карте баллы можно обменять на скидки на абонементы и билеты, атрибутику и сувениры с символикой клуба или даже доступ к закрытым мероприятиям с участием футболистов. Выбрать подходящий вариант можно на «Витрине впечатлений». Сколько баллов стоит экскурсия по базе или стадиону, книга с автографом президента ФК «Краснодар», именное место или посещение тренировки, Юга.ру подробно рассказывали здесь.

С картой ФК «Краснодар», болельщик сможет получать кешбэк* до 10% за покупки в магазинах и кассах клуба и до 3% за покупки в других магазинах по программе лояльности банка «Уралсиб Бонус».



Также по программе лояльности ФК «Краснодар» владельцу карты доступна скидка 20% на покупку абонементов и 15% — на покупку товаров ФК «Краснодар» в официальных магазинах клуба и на стадионе. Банк представляет специальные условия по карте — повышенный процент на остаток и бесплатное обслуживание при выполнении условий.