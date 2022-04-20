Карта «Прибыль» от Уралсиба вошла в топ-5 выгодных зарплатных карт

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  • Банк Уралсиб © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По итогам апреля 2022 года карта «Прибыль» от Уралсиба стала одной из самых выгодных зарплатных карт по версии портала Bankiros.ru. Ее ключевое преимущество — высокий процент на остаток

Дебетовая карта «Прибыль» сочетает кешбэк за покупки и процент на остаток. Ее можно оформить онлайн, а доставку заказать на дом.

Для новых держателей* карты «Прибыль» Уралсиб предлагает повышенную ставку на остаток собственных средств.

В первый месяц после открытия карты на остаток до 1 млн рублей включительно начисляют 23% годовых, независимо от выполнения условий.

Во второй месяц на остаток до 1 млн рублей — 23% годовых при ежемесячных расходных операциях по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей**.

С третьего месяца на остаток до 1 млн рублей включительно начисляют 18% при ежемесячных расходных операциях по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей**.

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*Новыми считаются клиенты, не являющиеся держателями карты «Прибыль» на протяжении 12 месяцев, предшествующих ее открытию на этих условиях.

**При невыполнении этого условия процент на ежедневный остаток начисляется по минимальной ставке 0,1% годовых.

Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка Уралсиб.

Как писали ранее Юга.ру, Банк Уралсиб вошел в топ-5 самых удобных онлайн-банков в рейтинге UsabilityLab.

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