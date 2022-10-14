Краснодарский край отправил мобилизованным 7 тыс. сапог и спальных мешков. Еще 15 тыс. вещей начали отшивать

Мобилизованным из Краснодарского края начали отправлять экипировку. Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что в зону СВО уже направили 7 тыс. пар сапог, специальных ковриков и спальных мешков.

По словам главы региона, обеспечить необходимым обмундированием военнослужащих помогают кубанские предприятия. Ранее Юга.ру рассказывали, что около 20 компаний перепрофилировались и нарастили объема производства.

Также Кондратьев сказал, что краснодарское предприятие «Интерформа-Кубань» открыла новый цех для увеличения мощностей производства. Компания изготавливает спецодежду, а с начала СВО начала производить зимнюю одежду, белье и спальные мешки для военных. Сейчас у них есть заказ на 15 тыс. единиц.

Как писали Юга.ру, некоторым призывникам пришлось самостоятельно покупать недостающие вещи. Родственники мобилизованного краснодарца потратили на его сборы 70 тыс. рублей. После жалоб на высокие цены ФАС начала проверку цен на армейское обмундирование. По ее результатам прокуратура выдала предпринимателям предостережения.