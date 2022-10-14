Краснодарский край отправил мобилизованным 7 тыс. сапог и спальных мешков. Еще 15 тыс. вещей начали отшивать

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Brian Merrill, pixabay.com
    © Фото Brian Merrill, pixabay.com

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о помощи мобилизованным

Мобилизованным из Краснодарского края начали отправлять экипировку. Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что в зону СВО уже направили 7 тыс. пар сапог, специальных ковриков и спальных мешков.

По словам главы региона, обеспечить необходимым обмундированием военнослужащих помогают кубанские предприятия. Ранее Юга.ру рассказывали, что около 20 компаний перепрофилировались и нарастили объема производства.

Также Кондратьев сказал, что краснодарское предприятие «Интерформа-Кубань» открыла новый цех для увеличения мощностей производства. Компания изготавливает спецодежду, а с начала СВО начала производить зимнюю одежду, белье и спальные мешки для военных. Сейчас у них есть заказ на 15 тыс. единиц. 

Как писали Юга.ру, некоторым призывникам пришлось самостоятельно покупать недостающие вещи. Родственники мобилизованного краснодарца потратили на его сборы 70 тыс. рублей. После жалоб на высокие цены ФАС начала проверку цен на армейское обмундирование. По ее результатам прокуратура выдала предпринимателям предостережения.

Армия Вениамин Кондратьев Частичная мобилизация для СВО

Новости

В Краснодаре завершили приём заявок на должность мэра
Мобилизованным жителям Краснодарского края выплатят по 115 тыс. рублей. Для этого нужно подать заявление даже тем, кто в зоне СВО
Через Керченскую переправу смогут перевозить 500 фур в сутки
Приятное с полезным. Краснодарцев пригласили на кладбище убраться и посетить экскурсию
Двух воспитательниц сочинского детсада, которых обвиняют в насилии над детьми, посадили под домашний арест
Краснодарский край отправил мобилизованным 7 тыс. сапог и спальных мешков. Еще 15 тыс. вещей начали отшивать

Лента новостей

Глава Херсонской области предложил жителям эвакуацию в ЮФО и Крым
Сегодня, 12:42
Глава Херсонской области предложил жителям эвакуацию в ЮФО и Крым
Активистка напомнила, что Краснодарский край и так перенаселен
«Я бы с топором пришла, открыла гроб и посмотрела, кого хороню»
Вчера, 12:00
«Я бы с топором пришла, открыла гроб и посмотрела, кого хороню»
История матери, которая больше года добивается расследования гибели сына
Danone уходит с рынка РФ. Что будет с кубанскими заводами — пока неизвестно
Сегодня, 11:43
Danone уходит с рынка РФ. Что будет с кубанскими заводами — пока неизвестно

Реклама на сайте