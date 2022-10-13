Прокуратура выдала предостережения военным магазинам, завысившим цены

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  • © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру
    © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру

После проверки ФАС прокуратура выдала предостережения продавцам военной экипировки

Федеральная антимонопольная служба 12 октября сообщила РБК, что выявила случаи существенного повышения стоимости военной экипировки. После проверки прокуратура выдала предостережения владельцам магазинов о недопустимости создания искусственного дефицита товаров.

Единственным исполнителем для нужд Минобороны, МЧС и Генпрокуратуры, согласно распоряжению правительства, является АО «Военторг». С ним заключены госконтракты, а розничной торговлей занимаются «дочки» компании. Организация рекомендовала им продавать армейскую экипировку с наценкой не более 15%.

Ранее Юга.ру рассказывали, что после жалоб покупателей ФАС начала проверку цен на армейское обмундирование. Некоторым призывникам приходится самостоятельно покупать одежду и снаряжение. Родственникам одного мобилизованного краснодарца пришлось потратить на его сборы 70 тыс. рублей.

Армия ФАС Частичная мобилизация для СВО

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