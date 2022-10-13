Прокуратура выдала предостережения военным магазинам, завысившим цены

Федеральная антимонопольная служба 12 октября сообщила РБК, что выявила случаи существенного повышения стоимости военной экипировки. После проверки прокуратура выдала предостережения владельцам магазинов о недопустимости создания искусственного дефицита товаров.

Единственным исполнителем для нужд Минобороны, МЧС и Генпрокуратуры, согласно распоряжению правительства, является АО «Военторг». С ним заключены госконтракты, а розничной торговлей занимаются «дочки» компании. Организация рекомендовала им продавать армейскую экипировку с наценкой не более 15%.

Ранее Юга.ру рассказывали, что после жалоб покупателей ФАС начала проверку цен на армейское обмундирование. Некоторым призывникам приходится самостоятельно покупать одежду и снаряжение. Родственникам одного мобилизованного краснодарца пришлось потратить на его сборы 70 тыс. рублей.