ФАС проверит обоснованность цен на армейское обмундирование и снаряжение

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

После жалоб граждан на рост цен на армейскую экипировку ФАС решила проверить военторги

Федеральная антимонопольная служба России направила запросы в сети магазинов «Военторг», «Спортмастер» и «Hakki» с требованием предоставить данные о закупочных и отпускных ценах. 

Ведомство начало проверку после жалоб граждан на рост цен на армейские принадлежности и обращения депутатов Госдумы. Если по результатам проверки подтвердится, что магазины поднимали цены необоснованно, ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее Юга.ру рассказывали, что призывникам приходится самостоятельно покупать одежду и снаряжение. Некоторым приходится приобретать даже спальные мешки и аптечки. В телеграм-каналах писали, что для покупки полного обмундирования необходимо около 100 тыс. рублей.

На этой почве в Красноармейском районе произошел конфликт между главой администрации Юрием Васиным и мобилизованным. Мужчина возмущался, что ему приходится самостоятельно покупать вещи для службы, а Васин в ответ назвал его «треплом» и «предателем».

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