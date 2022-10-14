Правительство предложило расширить Сириус землями Сочи и заповедников

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Более 88 тыс. га хотят присоединить к Сириусу. Среди них земли научно-исследовательских центров и заповедников, 14 поселений с 25 тыс. жителей

13 октября Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект о расширении федеральной территории Сириус. Пока в неё входят олимпийская инфраструктура и поселения, которые в 2020 году выделили из состава Адлерского района Сочи — всего чуть больше 1 тыс. 400 га с населением около 13 тыс. человек. 

Теперь Правительство планирует изменить закон «О федеральной территории Сириус» 2020 года и включить в Сириус 88 тыс. га пространства между рекой Мзымтой и границей с Абхазией, до границы Мостовского района Краснодарского края. В том числе:

  • 14 населённых пунктов с 25 тыс. местных жителей;
  • часть Сочинского нацпарка;
  • часть Сочинского общереспубликанского природного госзаказника;
  • часть Кавказского государственного природного биосферного заповедника;
  • научный центр пчеловодства;
  • исследовательский центр Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова;
  • субтропический научный центр РАН;
  • научно-исследовательский институт медицинской приматологии.

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При этом особо охраняемые природные территории должны сохранить свой статус и систему управления. 

«Реализация законопроекта не повлечет социально-экономических и других последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей госпрограмм РФ» ,— заявляют авторы законопроекта в пояснительной записке.

В связи с расширением Совет федеральной территории Сириус предлагают увеличить с 17 до 19 членов. 

Переходный период, если закон примут, продлится до конца 2023 года. За это время оформят новую границу Сириуса. Полномочия органов власти Краснодарского края и города-курорта Сочи пока будут действовать. При этом имущество и имущественные права для реализации закона передадут Сириусу. Также федеральная территория может обеспечивать социальную поддержку граждан за счёт собственного бюджета. 

Ранее Юга.ру публиковали большой репортаж о жизни федеральной территории Сириус спустя два года после её создания. Как к федеральному статусу относятся жители места, где до сих пор лежит олимпийская пыль, читайте здесь

Законопроект не стал неожиданностью: в июне стало известно, что глава Совета Сириуса Елена Шмелёва обратилась к Правительству с просьбой отдать под управление федеральной территории новые земли. В августе местный телеграм-канал показал примерный список этих земель: 88,2 тыс. га. В их числе называли 14 сёл: Красная Поляна, Эстосадок, Весёлое, Черешня и т. д. 

Красная Поляна Олимпиада в Сочи Сириус Сочи

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