Правительство предложило расширить Сириус землями Сочи и заповедников

Более 88 тыс. га хотят присоединить к Сириусу. Среди них земли научно-исследовательских центров и заповедников, 14 поселений с 25 тыс. жителей

Теперь Правительство планирует изменить закон «О федеральной территории Сириус» 2020 года и включить в Сириус 88 тыс. га пространства между рекой Мзымтой и границей с Абхазией, до границы Мостовского района Краснодарского края. В том числе:

13 октября Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект о расширении федеральной территории Сириус. Пока в неё входят олимпийская инфраструктура и поселения, которые в 2020 году выделили из состава Адлерского района Сочи — всего чуть больше 1 тыс. 400 га с населением около 13 тыс. человек.

При этом особо охраняемые природные территории должны сохранить свой статус и систему управления.

«Реализация законопроекта не повлечет социально-экономических и других последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей госпрограмм РФ» ,— заявляют авторы законопроекта в пояснительной записке.

В связи с расширением Совет федеральной территории Сириус предлагают увеличить с 17 до 19 членов.

Переходный период, если закон примут, продлится до конца 2023 года. За это время оформят новую границу Сириуса. Полномочия органов власти Краснодарского края и города-курорта Сочи пока будут действовать. При этом имущество и имущественные права для реализации закона передадут Сириусу. Также федеральная территория может обеспечивать социальную поддержку граждан за счёт собственного бюджета.

Ранее Юга.ру публиковали большой репортаж о жизни федеральной территории Сириус спустя два года после её создания. Как к федеральному статусу относятся жители места, где до сих пор лежит олимпийская пыль, читайте здесь.

Законопроект не стал неожиданностью: в июне стало известно, что глава Совета Сириуса Елена Шмелёва обратилась к Правительству с просьбой отдать под управление федеральной территории новые земли. В августе местный телеграм-канал показал примерный список этих земель: 88,2 тыс. га. В их числе называли 14 сёл: Красная Поляна, Эстосадок, Весёлое, Черешня и т. д.