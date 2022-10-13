На Керченской переправе добавили два парома. В очереди со стороны Краснодарского края больше тысячи грузовиков

Количество паромов, курсирующих на Керченской переправе, выросло с 4 до 6

2 новых парома приступили к работе на Керченской переправе. Теперь между Крымом и Краснодарским краем курсируют 6 паромов. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на главу администрации Керчи Святослава Брусакова.

«Работают шесть паромов с сегодняшнего утра, ситуация выравнивается, у нас уже нет очередей малотоннажных [машин]», — рассказал мэр Керчи Святослав Брусаков.

Министерство транспорта утром 13 октября сообщило, что с начала работы переправы через неё перевезены более 9 тыс. человек и около 1,8 тыс. большегрузных и среднетоннажных грузовиков. Пассажирскими судами выполнено 9 рейсов, грузовыми паромами — 54 круговых рейса.

Накануне Юга.ру писали о том, что очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края превысила тысячу автомобилей. Основная часть из них находится на временным стоянках в Темрюкском районе. Там работает полевая кухня и пункты обогрева.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что предварительное время ожидания на паром составляет 3-4 дня. Водители грузовиков в чате паромной переправы жаловались на нехватку паромов.