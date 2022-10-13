12 октября стало известно, что все машины, брошенные перед российско-грузинской границей, перегнали на штрафстоянку ГИБДД

Штрафстоянка находится во Владикавказе на Архонском шоссе, 5. Собственник или доверенное лицо может оформить возврат, оплатив эвакуатор. По информации правозащитника Павла Чикова, за эвакуацию требуют в среднем в 5 тыс. рублей. Его собеседники рассказали, что вчера все удалось сделать за час.

Чиков рассказал и о мошенниках, которые «просят за услугу 120 тыс. рублей и обещают решить вопрос за 2 месяца». Он предположил коррупцию и соучастие чиновников. «Соответствующие органы могут расценивать пост как сообщение о преступлении», — подытожил юрист.

Об эвакуации машин, оставленных в пробке перед КПП «Верхний Ларс», стало известно 5 октября. В тот же день таможня объявила об окончании пробки, которая началась перед границей с Грузией после объявления мобилизации.