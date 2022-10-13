В Краснодарском крае от призывника, которого оскорбил глава района, требуют справку из полиции

В Красноармейском районе мужчине отказывают в отправке в зону СВО после скандала с чиновником

Жителю Красноармейского района второй раз пришла повестка из военкомата, но его так и не отправили на военные сборы. Мужчине отказали из-за отсутствия справки из полиции, сообщила «Живая Кубань».

Ранее у призывника произошел конфликт с главой района Юрием Васиным. Мужчина спросил у него, почему некоторые принадлежности мобилизованным приходится покупать самостоятельно. В ответ Васин назвал его «треплом» и «предателем».

После случившегося мужчину арестовали на трое суток. Сообщалось, что после освобождения он будет мобилизован.

12 октября мужчина рассказал, что в военкомате от него потребовали справку об аресте. Родственники отправились домой за документом. Когда справку привезли, в военкомате сказали, что нужна новая.