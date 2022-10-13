В Краснодарском крае от призывника, которого оскорбил глава района, требуют справку из полиции
В Красноармейском районе мужчине отказывают в отправке в зону СВО после скандала с чиновником
Жителю Красноармейского района второй раз пришла повестка из военкомата, но его так и не отправили на военные сборы. Мужчине отказали из-за отсутствия справки из полиции, сообщила «Живая Кубань».
Ранее у призывника произошел конфликт с главой района Юрием Васиным. Мужчина спросил у него, почему некоторые принадлежности мобилизованным приходится покупать самостоятельно. В ответ Васин назвал его «треплом» и «предателем».
После случившегося мужчину арестовали на трое суток. Сообщалось, что после освобождения он будет мобилизован.
12 октября мужчина рассказал, что в военкомате от него потребовали справку об аресте. Родственники отправились домой за документом. Когда справку привезли, в военкомате сказали, что нужна новая.
Как писали Юга.ру, некоторым призывникам приходится самостоятельно покупать обмундирование. Родственникам одного мобилизованного краснодарца пришлось потратить на экипировку 70 тыс. рублей. Из-за необоснованно высоких цен ФАС начала проверку. По ее итогам прокуратура выдала предостережения магазинам, завысившим цены.