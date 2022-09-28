Глава Красноармейского района назвал мобилизованного «предателем» и «треплом». В оперштабе сказали, что мужчину пытались так успокоить
В Красноармейском районе глава администрации назвал мобилизованного «предателем». Из-за конфликта призывнику дали трое суток ареста
В телеграм-каналах появилось видео из военкомата Красноармейского района. На кадры попал конфликт главы администрации Юрия Васина и одного из мобилизованных.
На видео слышно, как Васин оскорбляет мужчину:
«Ты вот этих людей продаешь. Даже женщины молчат, а ты сидишь лязгаешь. Трепло! Предатель!».
На это мужчина ответил, что он никого не предавал и сейчас уедет на одном из автобусов с мобилизованными.
Начало конфликта не попало на видео. В сети пишут, что глава администрации остро отреагировал на вопрос мобилизованного о том, почему призывники сами должны покупать все необходимые принадлежности, в том числе одежду.
Ситуацию прокомментировали в краевом оперштабе. Там сказали, что мобилизованный мужчина был пьян и провоцировал присутствующих на конфликт, а глава района пытался его успокоить:
«На неоднократные требования сотрудников полиции и находящихся рядом жителей успокоиться, отвечал агрессией. Глава Красноармейского района попытался его успокоить. Произошел конфликт, и именно его завершение было выложено в интернет. Фразы, сказанные главой района, относились именно к поведению нетрезвого человека, провоцировавшего конфликт».
Мужчине назначили административный арест сроком на трое суток. После освобождения его мобилизуют.
На сайте суда Красноармейского района есть информация о деле в оношении Александра Перунова по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах). Приговор по нему вынесли 28 сентября.
Юга.ру собрали информацию, как в крае обеспечивают мобилизованных. Один из военных корреспондентов рассказал, что солдаты воюют без нижнего белья.