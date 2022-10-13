СМИ: водитель фуры, взорвавшейся на Крымском мосту, не знал о готовящемся теракте

СМИ сообщили, что водителя фуры, взорвавшейся на Крымском мосту, не подозревают в причастности к теракту

13 октября РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что погибший водитель фуры, взорвавшейся на Крымском мосту, предварительно не подозревается в причастности к теракту.

«Вероятно он сам не знал, что исполняет преступный заказ», — цитирует собеседника агентство.

Взрыв на Крымском мосту правоохранительные органы квалифицируют как теракт. Накануне ФСБ назвала его организаторами спецслужбы Украины.

Как писали ранее Юга.ру, водитель взорвавшегося на мосту грузовика — житель Краснодарского края. О его судьбе до сих пор ничего не известно. По предварительным данным жертвами теракта стали 4 человека.

Сейчас по Крымскому мосту движение открыто только для легкового транспорта. Грузовики попадают на полуостров через Керченскую паромную переправу. Перед ней скопилась очередь почти из тысячи большегрузов. Время ожидания на переправе составляет 3-4 дня.