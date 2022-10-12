В Новороссийске проводили казаков-добровольцев на СВО. В Сочи мобилизованных отправили в тренировочный центр

В Сочи утром 12 октября состоялась отправка мобилизованных в учебно-тренировочные центры. Всего более 100 человек. Это уже четвертая группа отправленная из Сочи в рамках частичной мобилизации.

«Помимо мобилизованных, все больше горожан приходят записываться в добровольцы. Сотрудники военкомата ставят их на учет и оформляют необходимые документы», — рассказал замглавы Сочи Вадим Снегирев.

В Новороссийске добровольцы из районных казачьих обществ уже прошли спецподготовку. Сформированный отряд в зону СВО провожали в присутствии официальных лиц. Многие из казаков-добровольцев уже принимали участие в боевых действиях.

«Глядя на каждого из них, мы чувствуем гордость и благодарность — с вами наша страна под надежной защитой <...> Возвращайтесь скорее домой живыми и невредимыми», — обратился к добровольцам глава Новороссийска.

В соцсетях телеканала «Краснодар» появилась информация о завершении подготовки очередной группы мобилизованных. Более 300 человек в течение 10 дней изучали теорию, работу на тренажере танка Т-90 и оттачивали навыки на полигоне.

Ранее Юга.ру писали о том, что замвоенкома Кубани не ответил на вопрос о том, сколько продлится мобилизация в Краснодарском крае. Губернатор Ростовской области накануне сообщил, что регион получил новое мобилизационное задание.