В Новороссийске проводили казаков-добровольцев на СВО. В Сочи мобилизованных отправили в тренировочный центр

Краснодарский край

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  • Скриншот публикации телеграм-канала Сочи №1 © https://t.me/soch01/5635
    Скриншот публикации телеграм-канала Сочи №1 © https://t.me/soch01/5635

На полигоне Молькино завершают подготовку группы из 300 мобилизованных

В Сочи утром 12 октября состоялась отправка мобилизованных в учебно-тренировочные центры. Всего более 100 человек. Это уже четвертая группа отправленная из Сочи в рамках частичной мобилизации.

«Помимо мобилизованных, все больше горожан приходят записываться в добровольцы. Сотрудники военкомата ставят их на учет и оформляют необходимые документы», — рассказал замглавы Сочи Вадим Снегирев.

В Новороссийске добровольцы из районных казачьих обществ уже прошли спецподготовку. Сформированный отряд в зону СВО провожали в присутствии официальных лиц. Многие из казаков-добровольцев уже принимали участие в боевых действиях.

«Глядя на каждого из них, мы чувствуем гордость и благодарность — с вами наша страна под надежной защитой <...> Возвращайтесь скорее домой живыми и невредимыми», — обратился к добровольцам глава Новороссийска.

В соцсетях телеканала «Краснодар» появилась информация о завершении подготовки очередной группы мобилизованных. Более 300 человек в течение 10 дней изучали теорию, работу на тренажере танка Т-90 и оттачивали навыки на полигоне.

Ранее Юга.ру писали о том, что замвоенкома Кубани не ответил на вопрос о том, сколько продлится мобилизация в Краснодарском крае. Губернатор Ростовской области накануне сообщил, что регион получил новое мобилизационное задание. 

Казачество Новороссийск Сочи Частичная мобилизация для СВО

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