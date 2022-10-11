«Мобилизация пока у нас идет». Ростовская область получила новое мобилизационное задание

Ростовская область

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  • Солдаты © Фото Imprensa Agru, pexels.com
    Солдаты © Фото Imprensa Agru, pexels.com

Глава Ростовской области сообщил, что в регионе приступили к новому мобилизационному заданию

Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале, что регион получил новое мобилизационное задание. По его словам, муниципальные призывные комиссии уже приступили к его исполнению. Ранее губернатор писал в своем телеграме, что область практически выполнила задачу по частичной мобилизации

Голубев отметил, что за соблюдением всех процедур будут следить представитель военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссии. Что именно за задача — не уточняется.

Ранее Юга.ру писали, что по неофициальным данным будет три волны мобилизации — с 26 сентября по 10 октября, с 11 октября по 25 октября и с 26 октября по 10 ноября. 

О новых задачах по мобилизации в Краснодарском крае информации пока нет. 10 октября в прямом эфире заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин не ответил, сколько продлится мобилизация и на какой срок забирают людей.

«Мы не можем говорить за всю страну. Те задания, которые нам устанавливали, мы на данном этапе выполнили. Когда будет следующее задание, неизвестно. Но мобилизация пока у нас идет, будет новое задание — продолжим дальше», — сказал Чугункин.

Как писали Юга.ру, краснодарца мобилизовали без медицинской комиссии, а родственникам пришлось покупать для него необходимые вещи. На сборы мужчины потратили 70 тыс. рублей.

Призыв Частичная мобилизация для СВО

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