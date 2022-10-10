«Нет препятствий патриотам». Замвоенкома Краснодарского края не ответил, сколько продлится мобилизация и на какой срок забирают людей
10 октября администрация Краснодарского края провела второй прямой эфир о частичной мобилизации в регионе
Как и полторы недели назад, на вопросы отвечал заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин. Эфир провели в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В ВК его смотрело не более 410 человек единовременно.
Различие между бронью, отсрочкой и освобождением
Чугункин сказал, что освобождение дает призывная комиссия по мобилизации. «Право на бронирование имеют люди, которые по должности или профессии включены в нормативно-правовую базу РФ, их бронируют на время занятия должности. Эту многоступенчатую процедуру ведет военкомат вместе с другими органами власти, ее результат — удостоверение о бронировании Ф-4. Через Госуслуги оформляют не бронь, а отсрочку».
«Многие считают, что все работники IT или банковской сферы подлежат отсрочке. По нашим разъяснениям, отсрочкам подлежат руководители и остродефицитные специалисты, которые обеспечивают весь технологический или рабочий процесс. То есть сторож, охранник или водитель — это не те люди, которые получат право на отсрочку», — заявил Чугункин.
Позже в эфире к отсрочкам возвращались не раз. Отвечая о комбайнерах во время уборки урожая, Чугункин сказал, что Минсельхоз уже передал военкомату списки отсрочек по предприятиям и должностям: «Не уверен, что там много трактористов и комбайнеров». Замвоенкома добавил, что губернатор просил подходить к каждому случаю индивидуально, а ведущий эфира подсказал: «Было указание не допустить срыва посевной или уборки».
Человеку, имеющему бронь от работодателя, но желающему мобилизоваться, замвоенкома посоветовал идти добровольцем.
Самые популярные вопросы — здоровье и военная кафедра
Самыми популярными Чугункин назвал вопросы о военных кафедрах. Он сказал, что их выпускники обучались по специальности, сдавали экзамены и были на сборах, во время которых считались действующими военнослужащими, и приводились к присяге. «И у всех в личном деле лежит копия контракта с Минобороны, где написано, что по мобилизации выпускник обязан быть призван. Поэтому говорить, что обучавшийся на военной кафедре не служил, по меньшей мере некорректно».
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Также к популярным Чугункин отнес вопросы об отсутствии медкомиссии в военкомате, из-за чего призывали не подходящих по здоровью. Замвоенкома заявил: «Ни в одном документе, регламентирующем призывную комиссию, нет четкого указания, как работает именно медицинская комиссия при мобилизации».
«Сначала смотрят на категории здоровья в документах. Если человек не жалуется на здоровье, ему присваивают ту же категорию годности. Если жалуется, человек идет к одному из пяти врачей-специалистов, который определяет категорию годности. Но и категория «В» с рядом хронических заболеваний подлежит призыву, хоть и в самую последнюю очередь. Рассмотрим в рамках одного военкомата муниципального образования, которое обязали призвать 300 человек. 299 пришли с категориями «А» и «Б», трехсотый пришел с «В», и тогда его призовут».
О сроках мобилизации
На вопрос, сколько служит мобилизованный, Чугункин напомнил, что мобилизация проходит по указу президента 21 сентября. В нем сроков нет, так что «по выполнению задач, для которых объявлена частичная мобилизация, будет издан указ об окончании мобилизации или о демобилизации, тогда она и закончится».
Один из вопросов о длительности мобилизации задали так: «А что, 300 тыс. еще не набрали по всей стране?». Чугункин заявил: «Мы не можем говорить за всю страну. Те задания, которые нам устанавливали, мы на данном этапе выполнили. Когда будет следующее задание, неизвестно. Но мобилизация пока у нас идет, будет новое задание — продолжим дальше». Из этих слов осталось непонятно, выполнил ли военный комиссариат Краснодарского края свой план по мобилизации.
Замвоенкома рассказал, что до 21 сентября с набором по контракту «дело шло не так, как хотелось бы. Но с началом частичной мобилизации у нас образовался вал желающих служить по контракту».
Кто не подлежит мобилизации
Чугункин заявил, что женщин не призывают даже добровольцами — ни поварами, ни медиками. По словам замвоенкома, на это есть указание из Минобороны.
Не подлежат мобилизации и демобилизованные осенью 2022-го — но они могут заключить контракт или пойти добровольцами. Чугункин напомнил, что мобилизации не подлежат многодетные, пожарные, люди с тяжкими судимостями и находящиеся на учете в псих- и наркодиспансерах, в том числе с алкогольной зависимостью.
Он добавил, что если человек здоров, ему могут отказать в призыве добровольцем только по возрасту или отсутствию гражданства РФ. «Нет препятствий патриотам», — подытожил чиновник.
Снаряжение и зарплаты
Если родственники не успели собрать все вещи мобилизованному, они могут отправить ему посылку, пока он еще в РФ.
Чугункин добавил, что закупку сапог, ковриков, спальников и балаклав на себя взяли регионы. Он рассказал, что администрация Краснодарского края пока не может поставить спальники, так как их негде купить.
Еще Чугункин напомнил различие в зарплатах: не менее 180 тыс. рублей получают мобилизованные, находясь в зоне СВО, тогда как ожидающие отправки в воинских частях в РФ получают около 30 тыс. рублей в месяц.
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