Губернатор Краснодарского края сообщил, что на Донбасс отправят еще 200 кубанских казаков
Вениамин Кондратьев рассказал об участии казаков Кубанского казачьего войска в специальной военной операции в Украине
Напомним, 19 июля чиновник наградил казаков, участвовавших в СВО в Украине. Число выживших и награжденных посмертно не уточнялось. 30 мая атаман Кубанского казачьего войска посетил госпиталь в Краснодаре. Тогда краевая администрация сообщила о 13 раненых казаках.
22 июля Кондратьев заявил, что сейчас в Украине «более тысячи кубанских казаков-добровольцев продолжают выполнять боевые задачи, формируют новые отряды». Он сказал, что на фронт отправлены «еще более 200 казаков отряда «Кубань». Они прошли боевую подготовку и в ближайшее время примут участие в специальной военной операции». Он поблагодарил казаков за мужество и пообещал ждать дома каждого из бойцов.
Также Кондратьев рассказал, что Кубанское казачье войско создало центр по подготовке добровольцев и также развернуло полевой лагерь, где инструкторы обучали казаков стрельбе из разного оружия и вождению танков, бронетранспортеров и другой техники. Губернатор добавил, что с начала СВО «казачьи общества края собрали 150 тонн гуманитарной помощи и продолжают практически каждую неделю направлять самое необходимое для жителей Донецка, Мариуполя, Горловки».
Сайт краевой администрации уточнил, что перед отправкой казаков с ними встретятся вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, депутат Госдумы РФ Иван Демченко, Герой России и депутат ЗСК Евгений Шендрик и митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.
Как сообщали Юга.ру, 19 июля писатель Захар Прилепин рассказал о казаке Гулькевичского района Андрее Иванчуке с позывным «Кубань», погибшем в спецоперации в Украине.