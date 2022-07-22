Напомним, 19 июля чиновник наградил казаков, участвовавших в СВО в Украине. Число выживших и награжденных посмертно не уточнялось. 30 мая атаман Кубанского казачьего войска посетил госпиталь в Краснодаре. Тогда краевая администрация сообщила о 13 раненых казаках.

22 июля Кондратьев заявил, что сейчас в Украине «более тысячи кубанских казаков-добровольцев продолжают выполнять боевые задачи, формируют новые отряды». Он сказал, что на фронт отправлены «еще более 200 казаков отряда «Кубань». Они прошли боевую подготовку и в ближайшее время примут участие в специальной военной операции». Он поблагодарил казаков за мужество и пообещал ждать дома каждого из бойцов.