Губернатор Краснодарского края сообщил, что на Донбасс отправят еще 200 кубанских казаков

Краснодарский край, В мире

Распечатать

  • Парад казаков в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Парад казаков в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вениамин Кондратьев рассказал об участии казаков Кубанского казачьего войска в специальной военной операции в Украине

Напомним, 19 июля чиновник наградил казаков, участвовавших в СВО в Украине. Число выживших и награжденных посмертно не уточнялось. 30 мая атаман Кубанского казачьего войска посетил госпиталь в Краснодаре. Тогда краевая администрация сообщила о 13 раненых казаках.

22 июля Кондратьев заявил, что сейчас в Украине «более тысячи кубанских казаков-добровольцев продолжают выполнять боевые задачи, формируют новые отряды». Он сказал, что на фронт отправлены «еще более 200 казаков отряда «Кубань». Они прошли боевую подготовку и в ближайшее время примут участие в специальной военной операции». Он поблагодарил казаков за мужество и пообещал ждать дома каждого из бойцов.

Читайте также:

Также Кондратьев рассказал, что Кубанское казачье войско создало центр по подготовке добровольцев и также развернуло полевой лагерь, где инструкторы обучали казаков стрельбе из разного оружия и вождению танков, бронетранспортеров и другой техники. Губернатор добавил, что с начала СВО «казачьи общества края собрали 150 тонн гуманитарной помощи и продолжают практически каждую неделю направлять самое необходимое для жителей Донецка, Мариуполя, Горловки».

Сайт краевой администрации уточнил, что перед отправкой казаков с ними встретятся вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, депутат Госдумы РФ Иван Демченко, Герой России и депутат ЗСК Евгений Шендрик и митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Как сообщали Юга.ру, 19 июля писатель Захар Прилепин рассказал о казаке Гулькевичского района Андрее Иванчуке с позывным «Кубань», погибшем в спецоперации в Украине.

Вениамин Кондратьев Казачество Кубанское казачье войско смерть Украина

Новости

Директор Первого Университетского лицея в Краснодарском крае проверил безбарьерную среду. Проехал по территории 4,5 га на коляске
На пляжах в Геленджике отдыхающие заметили сразу два смерча в море
В Краснодаре перед пиковыми нагрузками на электросети решили провести капремонт
В Новороссийске мэр города попросил горожан экономить воду
В Анапе автомобиль вылетел на тротуар и сбил семью
В Сочи на улице, где обрушилась подпорная стена, ввели режим ЧС

Лента новостей

«Это улица свободы и вдохновения»
22 июля, 12:30
«Это улица свободы и вдохновения»
Куда ушли и чего лишились артисты, которые выступали на пешеходной Красной в Краснодаре
Выходные в Краснодарском крае будут дождливые и ветреные
22 июля, 09:13
Выходные в Краснодарском крае будут дождливые и ветреные
Побывать на кладбище, в коммуналке и борделе
21 июля, 17:09
Побывать на кладбище, в коммуналке и борделе
Собрали 10 классных экскурсий по Краснодару

Реклама на сайте