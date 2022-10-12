«Полёт на Стреле», «мачта желаний» и розыгрыш билета на канатку. «Роза Хутор» рассказал о развлечениях в межсезонье

В межсезонье — с 7 по 30 ноября — на курорте «Роза Хутор» запустят специальный комплексный тариф на подъёмник и развлечения

Летний сезон на «Роза Хутор» продлится до 6 ноября включительно. До этого времени продолжат работать основные канатные дороги, пешие маршруты в горах, аттракционы и развлечения.

С 7 по 30 ноября на регулярную профилактику перед зимним сезоном отправятся канатные дороги «Олимпия», «Заповедный Лес», «Кавказский Экспресс», «Волчья Скала» и «Эдельвейс», а также аттракцион родельбан.

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В этот же период гостям курорта предложат спецтариф «Полет на Стреле». Он включает в себя не только посещение интерактивного этнопарка «Моя Россия» и музея археологии, но и подъём на одной из самых длинных в Европе канатных дорог. «Стрелу» протяжённостью более 3.8 км запускают только в межсезонье. Она доставит гостей с высоты 560 метров в Роза Долине на отметку 1600 метров, где разместится главная событийная площадка — горный парк «Стрела».

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Здесь гости «Роза Хутор» смогут сделать красочные фото на фоне впечатляющих горных ландшафтов и «мачты желаний» с разноцветными флажками, пройтись по мифическим каменным лабиринтам, ударить в «гонг для управления погодой», загадав скорейшее приближение снежной зимы. В парке также будет работать выставка горной техники. Гости курорта увидят ратрак, который готовит трассы и делает знаменитый «вельвет», мобильную и стационарную снежные пушки, обеспечивающие достаточное количество снега при минусовой температуре, и другую спецтехнику.

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В межсезонье курорт впервые разыграет среди гостей с прогулочным билетом «Полёт на Стреле» специальный приз — летний сезонный билет на канатные дороги. Для участия в конкурсе необходимо после прогулки в горном парке обратиться в сувенирный магазин «Роза Хутор» (площадь Мзымта, рядом с «Инфорцентром»), оставить в лототроне прогулочный билет со своими контактными данными, предварительно обменяв его на подарочную открытку с видом курорта. Подробные условия конкурса опубликованы на сайте. Итоги розыгрыша подведут 14, 21 ноября и 1 декабря в официальном телеграм-канале «Роза Хутор».

С 1 декабря канатные дороги курорта с подъёмом на Роза Пик и родельбан возобновят свою работу.