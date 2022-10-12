Жителя Краснодарского края мобилизовали с диабетом и гипертонией и госпитализировали на полигоне. У него была бронь от «Ростелекома», но и контракт с Минобороны РФ

Житель станицы Каневская Родион Ильин, служивший в ракетных войсках, получил повестку 22 сентября. На следующий день он отправился в военкомат и попал под мобилизацию, хотя в 2019 году у Ильина диагностировали сахарный диабет второго типа и гипертонию.

Его отправили на полигон в Новочеркасск. 25 сентября у мужчины повысилось давление и уровень сахара. Ильина госпитализировали, и с тех пор он находится под наблюдением врачей. «Медики дают ему инсулин, хотя раньше это не требовалось, и по-прежнему настаивают, что призывник годен к службе», — рассказала жена Родиона телеграм-каналу «База», опубликовавшему ее историю вечером 10 октября.

Она добавила, что Родион — специалист связи в «Ростелекоме» и имеет право на бронь, но его оставляют на сборах. Жена Ильина заявила, что пожалуется в прокуратуру.