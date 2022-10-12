В Краснодарском крае мобилизовали гипертоника с диабетом, бронью и контрактом резервиста

Краснодарский край

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  • © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру
    © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру

Жителя Краснодарского края мобилизовали с диабетом и гипертонией и госпитализировали на полигоне. У него была бронь от «Ростелекома», но и контракт с Минобороны РФ

Житель станицы Каневская Родион Ильин, служивший в ракетных войсках, получил повестку 22 сентября. На следующий день он отправился в военкомат и попал под мобилизацию, хотя в 2019 году у Ильина диагностировали сахарный диабет второго типа и гипертонию.

Его отправили на полигон в Новочеркасск. 25 сентября у мужчины повысилось давление и уровень сахара. Ильина госпитализировали, и с тех пор он находится под наблюдением врачей. «Медики дают ему инсулин, хотя раньше это не требовалось, и по-прежнему настаивают, что призывник годен к службе», — рассказала жена Родиона телеграм-каналу «База», опубликовавшему ее историю вечером 10 октября.

Она добавила, что Родион — специалист связи в «Ростелекоме» и имеет право на бронь, но его оставляют на сборах. Жена Ильина заявила, что пожалуется в прокуратуру.

Айтишника Василия Малиночку с косоглазием отправили на полигон:

Редактор Юга.ру не смог связаться с мобилизованным или его женой, но получил комментарий пресс-службы работодателя: 

«Родион Ильин не попадает под отсрочку по критериям Минцифры, но его должность подразумевает выполнение критически важных функций, поэтому компания оформила на него бронь».

Cписок Минцифры из 195 специальностей, подлежащих отсрочке:

В компании напомнили, что у Ильина действующий контракт с Минобороны РФ о пребывании в резерве — по нему его и призвали после указа о частичной мобилизации.

В пресс-службе провайдера уточнили, что Ильин заключил контракт после диагноза в 2019 году: «Он ранее уже обращался к гражданским врачам с симптомами этих болезней, но на момент заключения контракта военная врачебная комиссия признала его годным. Болезни обострились во время мобилизации».

Пресс-служба «Ростелекома» заявила, что компания поддерживает мобилизованных сотрудников единовременной выплатой в 100 тыс. рублей, выплатами среднего заработка во время службы и гарантирует сохранить рабочее место.

Ранее Юга.ру сообщали, что 53-летнего жителя Белореченска мобилизовали с официальной отсрочкой. Призвали и краснодарца с подтверждённым COVID-19, изменив специальность с топогеодезиста на мотострелка. Позже СМИ написали, что ему исправят специальность, но жена заявила, что ВУС осталась неверной.

Армия Каневской район Министерство обороны России Ростелеком Связь Частичная мобилизация для СВО

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