Но 23 сентября, перед отправкой в войсковую часть в Буденновске, ему вернули военник с новым мобилизационным предписанием, где ВУС заменили на 021000 — «боевое применение мотострелковых соединений, воинских частей и подразделений». Должность в новом мобилизационном предписании не указали (вероятно, она должна измениться на командир мотострелкового взвода) и ошиблись в фамилии, но менять документ не стали. В войсковой части Шабадаш требовал перевести его во взвод по специальности, но пока ничего не изменилось.

Максим Шабадаш отправился в военкомат 21 сентября. В военном билете и мобилизационном предписании его специальностью была указана 191000 — «применение топогеодезических и навигационных воинских частей и подразделений». По должности он был командиром топогеодезического отделения.

Марина заявила, что муж не проходил переобучения и медкомиссии, на стрельбах был только единожды. По ее словам, в части не занимаются «слаживанием команды», о котором говорят государственные СМИ РФ. Об отсутствии медкомиссии и в военкомате, и в части свидетельствует то, что Марина показала положительный тест на коронавирус от 21 сентября, то есть мужчину доставили в Буденновск с подтвержденным ковидом. Женщина прислала редакции Юга.ру фотографии всех упомянутых документов.

26 сентября Марина пожаловалась в военную прокуратуру Краснодара, обращение осталось без ответа до 5 октября. Она заявила, что когда она сослалась на требования Путина призывать только служивших с военно-боевым опытом в военной прокуратуре, ее сотрудники ответили: «Это просто слова, такого закона не существует».

Марина рассказала Юга.ру, что сборы у мужа должны были закончиться сегодня, 6 октября, а его взвод отправили еще в субботу. «Но Максим пока в Буденновске. Видимо, повлияло, что я подняла шумиху, и его задержали. Надеюсь, отправят домой».

Она добавила, что военкомат не предоставил на работу мужа документ об отъезде по мобилизации, только о сборах с 23 сентября по 6 октября. «Получается, что его могут просто сейчас уволить — он же у них не числится как мобилизованный».