«Вся часть смеётся с него». В Павловском районе мобилизовали 59-летнего мужчину с больным позвоночником

Жительница Павловского района Ирина Грачёва рассказала, что 22 сентября её мужа мобилизовали без медицинской комиссии, несмотря на проблемы с позвоночником

20 сентября Сергею из военкомата пришла повестка на сборы, которые должны были начаться 26-го. На следующий день, когда президент Путин объявил частичную мобилизацию, ему позвонили и сказали срочно явиться. В военкомате повестку переписали и назначили начало сборов на 22 сентября.

«22 сентября их на автобусе забрали, повезли в Молькино, но там не приняли. Отправили в Краснодар в военное училище, там их переодели и ночью переправили сначала в сборный пункт краевого военкомата, потом в Майкоп. Никаких медицинских комиссий не было», — рассказала Ирина журналистке Юга.ру.

Сергей Грачёв лейтенант, но военного образования не имеет. Ему 59 лет, работает охранником. В настоящее время он находится в госпитале уже 12-й день из-за проблем с позвоночником.

«Позвонки «пляшут» во все стороны», — так описывает проблему мужа Ирина.

В госпитале мужчине сделали рентген, обещали свозить в Краснодар на МРТ, но так этого и не сделали. Начальник медицинского учреждения хотел его выписать, но потом решил подержать ещё несколько дней, потому что врач настоял на продолжении лечения. По словам Ирины, когда мужа выпишут, он вернётся в часть.

«Младший офицерский состав призывают до 50 лет. Вся часть смеётся с него, потому что он самый старый в своём полку. Да, муж сейчас командир взвода. Я всё понимаю, но не в таком же возрасте», — возмущается Ирина Грачёва.

Женщина написала жалобу в районную прокуратуру, документ отправили в военную. Пока никакого ответа не пришло.

Ранее Юга.ру писали, что несмотря на официальную отсрочку мобилизовали 53-летнего жителя Белореченска. Призвали и Максима Шабадаша с подтверждённым COVID-19. Также ему изменили специальность с топогеодезиста на мотострелка.

Айтишника Василия Малиночку, у которого косоглазие, отправили в воинскую часть, а затем и на полигон. После огласки в СМИ его вернули домой.