Выплаты мобилизованным, ремонт соцобъектов и другие вопросы обсудили на совещании в Адыгее

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл планерное совещание Кабинета министров республики

Как рассказал и.о. премьер-министра республики Анзаур Керашев, в текущем году на реализацию нацпроектов и госпрограмм в регионе направили 17,7 млрд рублей, из них 16,2 млрд рублей — средства федерального бюджета. Контрактация составляет 90%, кассовое исполнение — 76%.

Всего в рамках нацпроектов и госпрограмм в Адыгее 30 объектов капремонта и строительства. На 10-ти из них работы уже закончены, на 9-ти — завершатся в 2023 году, на 11-ти — мероприятия продолжаются.

«Все стройки в рамках нацпроектов и госпрограмм необходимо завершить в намеченные сроки. В дальнейшем и вводимые, и уже действующие объекты не должны простаивать: максимально их загружайте, постоянно ведите мониторинг эксплуатации. Всё это мы строим для людей, для комфорта и благополучия наших жителей. Серьёзнейшая поддержка федерального руководства должна давать зримый результат, который почувствуют люди», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в республике идёт строительство и капремонт 46 объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, а также водо-, газо- и электроснабжения и дорог.

Как доложил министр сельского хозяйства Адыгеи Анзаур Куанов, текущем году на реализацию проектов по этой программе выделили 1,6 млрд рублей, из них свыше 860 млн рублей уже доведели до подрядчиков. Наименьший процент освоения средств — в Теучежском и Майкопском районах. При этом в Теучежском районе объём выполненных работ находится на высоком уровне.

В рамках индивидуальной программы развития республики в Адыгее создают промзону в Тахтамукайском районе, проводят берегоукрепление реки Белой в районе парка отдыха, обеспечивают инфраструктурой земельные участки для строительства жилья многодетным семьям в Майкопе.

Отдельно на совещании рассмотрели социальную помощь мобилизованным гражданам и их семьям. Практически все призванные уже получили региональную выплату — 100 тыс. рублей. По поручению главы Адыгеи для их детей дошкольного возраста отменят родительскую плату за посещение детских садов, а школьникам обеспечат бесплатное горячее питание.

«Будем решать все текущие вопросы с обмундированием и оборудованием, лекарствами, продуктами»: Глава Адыгеи встретился с мобилизованными жителями республики

Ещё одной темой повестки стало исполнение бюджета. По информации министра финансов Адыгеи Виктора Орлова, за 9 месяцев 2022 года поступления в казну региона составили почти 15,9 млрд рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года — 124,2% (+3,1 млрд рублей). Собственные доходы республики превысили 12 млрд рублей.