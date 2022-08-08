Адыгея увеличила бюджет на реализацию нацпроектов и госпрограмм 2022 года до 17,2 млрд рублей

На планёрном совещании кабмина Адыгеи обсудили основные направления социально-экономического развития региона

Ранее Юга.ру сообщали, что на реализацию нацпроектов и соцпрограмм в республике в 2022 году планируют направить 16,5 млрд рублей. Как доложил и.о. премьер-министра Адыгеи Анзаур Керашев на совещании, объем средств на эти цели увеличился до 17,2 млрд рублей. В настоящее время законтрактованы практически все мероприятия, кроме проектов, пененесённых на следующий год.

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в республике идет сбор заявок от регионов на поддержку проектов по развитию туристической инфраструктуры. К примеру, уже есть желающие на обустройство пляжей в Тахтамукайском, Гиагинском и других районах республики. На эти цели предприниматели могут получить гранты до 10 млн рублей.

На реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году направят свыше 1,5 млрд рублей. Они пойдут на благоустройство, строительство детсадов, газо- и водопроводов, автодорог, ветучастка, ФАПа, школьного спортзала, капремонт домов культуры — всего 45 объектов. Большинство из них уже построены, освоено около 1,2 млрд рублей.

В числе первоочередных задач — реализация новой федеральной пятилетней программы капремонта школ. В этом году капремонт ведут в 10 школах (8 объектов по новой программе, 1 объект — по «Комплексному развитию сельских территорий» , 1 объект — переходящий с прошлого года). Ремонт проходит в соответствии с графиком, практически везде завершены внутренние работы. В 2023 году в республике планируют отремонтировать еще 7 школ. Во взаимодействии с федеральным центром республике удалось решить вопрос о выделении дополнительных средств на строительство отделения республиканского дома-интерната на 250 мест.

Особое внимание глава республики поручил уделить соцобъектам, где есть отставание от планов строительства. Это касается детсада в хуторе Тихонов, ДШИ в станице Ханской, ФОКа (фельшерско-акушерского пункта) в поселке Первомайском и поликлиники в микрорайоне Восход города Майкопа.

Кроме того, на контроле — вопросы финансовой дисциплины и эффективного освоения бюджетных средств. Как доложил министр финансов Адыгеи Виктор Орлов, за 7 месяцев 2022 года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета составили более 12,7 млрд рублей или 126,6% к аналогичному периоду прошлого года, республиканского бюджета — 9,6 млрд рублей или 132,1%.