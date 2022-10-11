«Кажется, что армия всем обеспечивает». Родственникам мобилизованного краснодарца пришлось купить вещей на 70 тыс. рублей

Жительница Краснодара Дарья рассказала, что 24 сентября её бывшего мужа мобилизовали без медицинской комиссии, а родственникам пришлось покупать для него необходимые вещи

Алексею 32 года, он проходил срочную службу в рядах ВДВ в 2008-2009 годах, имел в военном билете листок о мобилизации (вклеен в 2012-м, потом дата исправлена на 2022-й).

Алексею Савинову повестка пришла 23 сентября на работу в «Театр защитника Отечества», где ему обещали бронь в связи с производственной необходимостью. Утром следующего дня он явился в военкомат, и уже через полчаса автобус повёз мобилизованных в военную часть под Майкопом. Медкомиссия не проводилась.

По словам Дарьи, бывший супруг до 3 октября находился на сборах на полигоне рядом со станицей Ярославской. За это время проходил обучение в течение всего одного дня — ему дали отстрелять четыре рожка, это 120 патронов. Кроме того, родным и друзьям Алексея пришлось собирать для него необходимые вещи согласно списку, который прислал мобилизированный.

«Частично он говорил, что ему нужно. Какую-то информацию брали из пабликов, был список необходимого на фронт: телефон, радио, наушники, аккумулятор на солнечных батареях, сушилка для ног, берцы. Кинулись всё это искать и столкнулись с нехваткой вещей в магазинах. Нас не смогли скоординировать по времени, к какому числу всё это надо купить и привезти. В наличии почти ничего не было. Зашла в панике в армейский магазин на улице Северной. Там было много людей, и все спрашивали одно и то же, скорее всего, примерно из такого же списка. Ничего нужного нет», — рассказала Дарья.

Большинство товаров можно было заказать с доставкой, но ждать долго. По словам девушки, жгут-турникет привезут только через месяц.

«Я сама потратила примерно 20 тыс. рублей, потом ещё мне прислали донатов на 16 тыс. рублей. Берёшь три дезодоранта — это уже 1 тыс. 200 рублей. Блок сигарет ещё столько же. Его родные потратили ещё около 40 тыс. рублей. Спальник купили с рук за 7 тыс. 500 рублей, большой рюкзак за 3 тыс. 500 рублей. Трусы, носки. Кажется, что армия всем обеспечивает, а с другой стороны есть огромное количество мелочей, которые имеют значение для армейского быта», — добавила Дарья.

Последний раз девушка разговаривала с бывшим мужем по телефону 4 октября, когда он в поезде ехал на боевое слаживание.

«Пока вроде с ним всё в порядке. Информация до нас доходит через третьи руки. Кто-то дозвонился до его сослуживца, с чьего телефона он звонил. Никакой конкретики нет», — подытожила Дарья.

Как писали Юга.ру, 59-летнего жителя Павловского района мобилизовали без медицинской комиссии, несмотря на проблемы с позвоночником.

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