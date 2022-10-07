Дали отсрочку и мобилизовали. В Белореченске в армию забрали 53-летнего инженера-айтишника

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Жительница Белореченска Светлана Кузьмина рассказала, что 23 сентября её мужа мобилизовали, несмотря на официальную отсрочку

Накануне Сергею Кузьмину позвонили из военкомата и попросили явиться к 8:00 на следующий день. Там ему вручили повестку, после чего сказали поехать домой, собрать необходимые вещи и вернуться назад, чтобы отправиться с остальными призывниками в военную часть в Майкопе. Он сообщил об этом работодателю, собрал необходимые документы. После мужчина две недели был на слаживаниях, затем Сергея отправили в Крым. С 4 октября муж Светланы не выходит на связь.

Сергею Кузьмину 53 года, он окончил Орловское военное училище (Академия ФСО России), имеет звание капитана запаса. Его ВУС 121300 — «применение подразделений со средствами радиорелейной и тропосферной связи». Работает старшим инженером департамента эксплуатации сети. Он непосредственно задействован в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи и центров обработки данных.

«Он по возрасту не подходит. Также пришла телеграмма из Минцифры, что он в списке на отсрочку от мобилизации. Есть письмо и от Минобороны, что не подлежит призыву, и от работодателя [все документы есть в распоряжении Юга.ру]», — рассказала Светлана.

В правительственной телеграмме от Минцифры говорится: «В связи с необходимостью гарантировать в условиях повышения рисков компьютерных атак надёжное и бесперебойное функционирование объектов критической информационной инфраструктуры РФ просим проконтролировать освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации».

Женщина добавила, что их дочь обращалась в военную прокуратуру Краснодарского края и департамент по делам казачества, писала непосредственно в администрацию президента. Но ни от одной инстанции пока не получила ответ.

Ранее Юга.ру писали про Максима Шабадаша, которого не только мобилизовали с подтверждённым COVID-19, но также ему изменили специальность с топогеодезиста на мотострелка.

Айтишника Василия Малиночку, у которого косоглазие, отправили в воинскую часть, а затем и на полигон. После огласки в СМИ его вернули домой.

43-летний житель Волгограда подал первый в ЮФО судебный иск к военному комиссариату по частичной мобилизации. Суд принял его к рассмотрению. «Здесь очень много людей с серьезными заболеваниями. Военные не знают, что с нами делать», — рассказал мужчина.

Армия Белореченский район Частичная мобилизация для СВО

Все материалы по теме:

Новости

«Термобелье, дроны, тепловизоры сегодня намного важнее». В Ялте и Новороссийске власти отказываются от дополнительных расходов на Новый год
В Новороссийске нашли 100-килограммовую авиабомбу. В городе ввели режим ЧС
Дали отсрочку и мобилизовали. В Белореченске в армию забрали 53-летнего инженера-айтишника
В РФ запретили ездить на электросамокатах быстрее 25 км/ч и обновили знаки парковки, которые тестировали в Краснодаре
В Ростовской области мужчину обвинили в терроризме за участие в поджоге администрации
СМИ написали, что краснодарцу, мобилизованному мотострелком, вернут его специальность. Но жена заявила, что ВУС не исправили

Лента новостей

Место, где лежит олимпийская пыль
Вчера, 19:00
Место, где лежит олимпийская пыль
Чем живёт первая и единственная в России федеральная территория
Дали отсрочку и мобилизовали
Сегодня, 14:57
Дали отсрочку и мобилизовали
В Белореченске в армию забрали 53-летнего инженера-айтишника
В Новороссийске нашли 100- килограммовую авиабомбу
Сегодня, 15:05
В Новороссийске нашли 100- килограммовую авиабомбу
В городе ввели режим ЧС

Реклама на сайте