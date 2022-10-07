Дали отсрочку и мобилизовали. В Белореченске в армию забрали 53-летнего инженера-айтишника

Накануне Сергею Кузьмину позвонили из военкомата и попросили явиться к 8:00 на следующий день. Там ему вручили повестку, после чего сказали поехать домой, собрать необходимые вещи и вернуться назад, чтобы отправиться с остальными призывниками в военную часть в Майкопе. Он сообщил об этом работодателю, собрал необходимые документы. После мужчина две недели был на слаживаниях, затем Сергея отправили в Крым. С 4 октября муж Светланы не выходит на связь.

Сергею Кузьмину 53 года, он окончил Орловское военное училище (Академия ФСО России), имеет звание капитана запаса. Его ВУС 121300 — «применение подразделений со средствами радиорелейной и тропосферной связи». Работает старшим инженером департамента эксплуатации сети. Он непосредственно задействован в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи и центров обработки данных.

«Он по возрасту не подходит. Также пришла телеграмма из Минцифры, что он в списке на отсрочку от мобилизации. Есть письмо и от Минобороны, что не подлежит призыву, и от работодателя [все документы есть в распоряжении Юга.ру]», — рассказала Светлана.

В правительственной телеграмме от Минцифры говорится: «В связи с необходимостью гарантировать в условиях повышения рисков компьютерных атак надёжное и бесперебойное функционирование объектов критической информационной инфраструктуры РФ просим проконтролировать освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации ».

Женщина добавила, что их дочь обращалась в военную прокуратуру Краснодарского края и департамент по делам казачества, писала непосредственно в администрацию президента. Но ни от одной инстанции пока не получила ответ.

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