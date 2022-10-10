В Сочи закончили ремонт Новороссийского шоссе, разрушенного оползнем

В Сочи закjнчили ремонт Новороссийского шоссе. Там сделали низовую подпорную стену, укрепили откосы и пробурили 24 скважины. Протяженность ремонтируемого участка составила 54 метра.

Также в пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что подрядчик заканчивает ремонт на участке Сухумского шоссе. До конца года в городе хотят провести диагностику оползневых участков автодорог и по её результатам определить приоритетность ремонта защитных сооружений.

Кроме того, противооползневые работы хотят выполнить на пяти участках дорог от села Нижняя Шиловка до села Ермоловка и на двух участках Сухумского шоссе — на улицах Джапаридзе и Госпитальной.

Ранее Юга.ру рассказывали, что оползень в Сочи разрушил водопровод и почти 2 тыс. человек остались без воды. Высота схода грунта составила 5 метров, оползня — 200 метров.

В 2019 году Новороссийское шоссе пострадало из-за селя. Тогда грязекаменная масса, потянувшая за собой три дерева, перекрыла проезжую часть.