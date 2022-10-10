В Сочи закончили ремонт Новороссийского шоссе, разрушенного оползнем

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    © Фото Николая Ильина, Юга.ру

После оползня в Сочи отремонтировали 54 метра Новороссийского шоссе

В Сочи закjнчили ремонт Новороссийского шоссе. Там сделали низовую подпорную стену, укрепили откосы и пробурили 24 скважины. Протяженность ремонтируемого участка составила 54 метра.

Также в пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что подрядчик заканчивает ремонт на участке Сухумского шоссе. До конца года в городе хотят провести диагностику оползневых участков автодорог и по её результатам определить приоритетность ремонта защитных сооружений.

Кроме того, противооползневые работы хотят выполнить на пяти участках дорог от села Нижняя Шиловка до села Ермоловка и на двух участках Сухумского шоссе — на улицах Джапаридзе и Госпитальной.

Ранее Юга.ру рассказывали, что оползень в Сочи разрушил водопровод и почти 2 тыс. человек остались без воды. Высота схода грунта составила 5 метров, оползня — 200 метров.

В 2019 году Новороссийское шоссе пострадало из-за селя. Тогда грязекаменная масса, потянувшая за собой три дерева, перекрыла проезжую часть. 

Дороги Ремонт дорог Сочи

Новости

В Сочи закончили ремонт Новороссийского шоссе, разрушенного оползнем
В станице Отрадной хотят завести уголовное дело на учителя, которая залила мыло в рот школьнику
«Мы сегодня не можем понять, почему наших мобилизованных не можем нормально обуть и одеть». Госдума спросит с Минобороны
Дети из Херсонской области приедут на отдых в Краснодарский край раньше запланированного из-за обстрелов
«Вся часть смеётся с него». В Павловском районе мобилизовали 59-летнего мужчину с больным позвоночником
Госжилинспекция Краснодарского края требует привести в порядок подвалы. Они могут стать бомбоубежищами

Лента новостей

По Крымскому мосту пустили пригородные поезда
Сегодня, 11:28
По Крымскому мосту пустили пригородные поезда
За сутки переправа перевезла почти 1,5 тыс. человек
«Вся часть смеётся с него»
Сегодня, 12:15
«Вся часть смеётся с него»
В Павловском районе мобилизовали 59-летнего мужчину с больным позвоночником
Госжилинспекция Краснодарского края требует привести в порядок подвалы
Сегодня, 11:45
Госжилинспекция Краснодарского края требует привести в порядок подвалы
Они могут стать бомбоубежищами

Реклама на сайте