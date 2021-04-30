В Сочи 1,8 тысячи человек остались без воды из-за оползня
В Сочи 30 апреля оползень разрушил водопровод, из-за аварии местным жителям отключили воду
В Сочи обильные апрельские дожди спровоцировали крупный оползень, который разрушил магистральный водовод в Хостинском районе, сообщили 30 апреля в пресс-службе сочинского МУП «Водоканал».
Помимо этого, несколько дней назад в районе Сухумского шоссе регулярно фиксировали многочисленные прорывы сети на магистральном трубопроводе. А накануне из-за перенасыщения водой сошёл грунт, который оголил опорные сваи подпорной стены. Высота схода грунта составила 5 метров, оползня — 200 метров. Из-за грязевого потока деформировался водовод.
В результате без водоснабжения остались дома на улицах Краснополянской, Шоссейной, Звёздной, Гвоздик, Ручей Видный, Новороссийское и Сухумское шоссе, а также микрорайона Совхоз Приморский и села Дубравного — всего около 1,8 тыс. человек.
Для местных жителей организовали подвоз питьевой воды. Водовозы будут стоять на Шоссейной, 7А («Товары из Германии»), Звёздной 3-5 (район «Пятёрочки»), Самшитовой, 4 (Больница) и на Новороссийском шоссе, 2 (санаторий «Победа»).
По оценкам специалистов, развитие оползневого процесса приведет к разрушению водовода, из-за чего без воды могут также остаться микрорайоны «Совхоз Приморский», «Звездочка» и улица Сухумское шоссе.
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На месте аварии работают 11 человек и спецтехника. Работы осложняет «сложный гористый лесной рельеф», отметили в сочинском «Водоканале». Для ликвидации ЧП перенаправили специалистов и технику из других районов.
Восстановительные работы идут круглосуточно, сотрудники водоканала занимаются ликвидацией регулярно появляющихся порывов. Кроме того, в компании приступили к экстренному переключению на временную схему. На завершение всех работ потребуется не меньше недели.
Напомним, вечером 23 марта в Сочи оползень сошел на семиэтажный дом, а на следующий день сошедший грунт перекрыл движение транспорта. До этого, в середине февраля, в Хостинском районе Сочи оползень сошел на дорогу на улице Ломоносовской, которая ведет к трем многоэтажным домам. Спустя три дня еще один оползень оказался на трассе Джубга — Сочи в районе Мамайского перевала.