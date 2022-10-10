На осенних каникулах в горах Сочи запустят скидки для школьников и их родителей

С 21 октября по 6 ноября курорт «Роза Хутор» снизит цены на развлечения для юных гостей курорта и их родителей

В рамках осеннего спецпредложения детский билет в музей археологии обойдется всего в 90 рублей вместо обычных 190. Здесь можно увидеть больше 40 артефактов, 3D-модели экспонатов, а также стать частью дополненной реальности. Акция распространится и на билеты для взрослых. В коллекции музея — исторические материалы, полученные в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов. Экспонаты в понятной для детей форме иллюстрируют богатую историю региона c момента образования Кавказских гор до Нового времени. Здесь представлены реалистичные копии орудий труда, оружия, предметов быта, женских украшений и многое другое.

Изюминка музея — интерактивные комплексы: «Карта памятников и артефактов», «Животные каменного века», «Кавказская средневековая усадьба», «Приключения барона Торнау». А ещё в собрании музея есть такие необычные экспонаты как череп большого кавказского пещерного медведя (около 27 тыс. лет) и аммониты (около 116 млн лет).

Экспозиция музея археологии вызывает большой интерес у гостей курорта: только за текущий летний сезон его посетили более 22 тыс. человек. Музей получил национальную премию в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок» за специальные сервисы для детей, в том числе за современный формат экспонирования.

«Помимо обзорных экскурсий, в ходе которых применяются современные технологии дополненной реальности, в музее археологии проходят специальные образовательные программы. Они позволяют ребятам в возрасте 6-12 лет почувствовать себя настоящими археологами или перенестись в доисторическую эпоху и стать древним охотником.

Специально для программы «Археологическая экспедиция» в музее создана песочница, в которой проходят раскопки. Во время «Дня первобытного человека» можно научиться шить одежду из настоящей шкуры, делать древние орудия труда и талисманы. Программа «Искусство каменного века» познакомит ребят с наскальной живописью и музыкальными инструментами, которые использовали наши предки. Во время детских осенних каникул стоимость билетов на все программы будет также снижена», — рассказала заместитель начальника управления проектов и услуг курорта «Роза Хутор» Юлия Зинченко.