Ремонт улицы Тополиной подорожал на 118 миллионов рублей

Мэрия Краснодара объявила о начале работ по реконструкции полуторакилометрового участка улицы Тополиной на отрезке от Автомобильной до Жигулевской. До 23 апреля 2023 года здесь обещают уложить двухполосную асфальтовую дорогу шириной семь метров, оборудовать парковочные места, пешеходные и велодорожки, провести ливневую канализацию и освещение.

Портал 93.RU обратил внимание, что, согласно сайту Госзакупок, контракт существенно подорожал. Начать реконструкцию Тополиной мэрия планировала еще в 2021 году — для этого в 2019-м с ООО «УК Веста» был заключен контракт на 197,9 миллиона рублей.

Однако работы в срок не начались — подрядчик заявил, что в переданных ему топографических материалах не учтены некие подземные кабельные линии. Проект отправили на доработку. И теперь согласно допсоглашению между «Вестой» и городской администрацией, исполнителю работ заплатят 316,1 миллиона рублей.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Анапе снесут океанариум, а река Лаба вышла из берегов и размыла единственную дорогу, ведущую в станицу Ахметовскую.