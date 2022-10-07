В Анапе снесут океанариум в парке 30-летия Победы

Решение о сносе павильона вынес Анапский городской суд. Сейчас оно вступило в законную силу, сообщает «Коммерсант». По нему собственник должен демонтировать объект до 7 октября включительно.

Если это не будет сделано, снос произведет ООО «Центральный парк развлечений». Затраты позже придется возместить собственнику объекта.

ООО «Центральный парк развлечений» подал иск к владельцам океанариума, так как не может использовать принадлежащий ему земельный участок под павильоном.

По данным суда, владельцы океанариума получили разрешение на установку строения в администрации Анапы. Однако земельный участок для этого выделен не был. Позже объект перепродали. Новый собственник его не оформил. В двухэтажном павильоне обустроен тоннельный океанариум, установлены террариумы. Экспертиза признала строение некапитальным. Кроме того, нарушающим требования водоохранной и горно-санитарной зоны города-курорта.

Местные активисты тем временем собирают подписи под петицией против закрытия океанариума. Они считают, что находящиеся там животные могут погибнуть. Сейчас здание обесточено.

В разделе «отзывы» на сервисе Яндекс.Карты у океанариума в парке 30-летия Победы низкий рейтинг. Большинство отзывов негативные. Посетители указывают на плохие условия содержания морских обитателей и животных.

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