В Краснодарском крае река Лаба вышла из берегов и разрушила часть автодороги

В МЧС по Краснодарскому краю сообщают, что до 8 октября на юго-востоке края возможен подъем воды в реках

Ночью 6 октября в Лабинском районе вода в реке Лаба вышла из берегов и подмыла трассу у станицы Ахметовской. На место приехали экстренные службы и огородили участок автодороги.

«В настоящее время опасный участок дороги огражден и освещен силами Лабинского ДРСУ. Установлено круглосуточное наблюдение. В случае усугубления ситуации и продолжения разрушения полотна эта дорога будет перекрыта. Движение будет осуществляться по временной объездной дороге, построенной силами ДРСУ», — рассказал в своем телеграм-канале глава района Владимир Забураев.

Утром в пресс-службе краевого МЧС сообщили, что уровень воды в реке Лаба упал. Однако неблагоприятный прогноз на 7-8 октября в крае сохраняется.