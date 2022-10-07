В Краснодарском крае река Лаба вышла из берегов и разрушила часть автодороги

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/labinsk_online
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/labinsk_online

В МЧС по Краснодарскому краю сообщают, что до 8 октября на юго-востоке края возможен подъем воды в реках

Ночью 6 октября в Лабинском районе вода в реке Лаба вышла из берегов и подмыла трассу у станицы Ахметовской. На место приехали экстренные службы и огородили участок автодороги.  

«В настоящее время опасный участок дороги огражден и освещен силами Лабинского ДРСУ. Установлено круглосуточное наблюдение. В случае усугубления ситуации и продолжения разрушения полотна эта дорога будет перекрыта. Движение будет осуществляться по временной объездной дороге, построенной силами ДРСУ», — рассказал в своем телеграм-канале глава района Владимир Забураев.

Утром в пресс-службе краевого МЧС сообщили, что уровень воды в реке Лаба упал. Однако неблагоприятный прогноз на 7-8 октября в крае сохраняется.

Повышение уровня воды в реках возможно из-за продвижения паводочной волны. Она может пройти на реках Кубань, Лаба и Уруп. Предупреждение касается Успенского, Новокубанского, Кавказского, Тбилисского, Усть-Лабинского, Лабинского, Курганинского и Гулькевичского районов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что летняя погода и бархатный сезон в регионе могут продлиться до середины октября. 

Безопасность МЧС Наводнения Погода Река Кубань

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