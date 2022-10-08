В Сочи прогнозируют ливни и подъем уровня воды в реках

9 октября, а также 10 октября в Сочи местами ожидают ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 м/с, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС. На реках возможны подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей. С 9 по 11 октября на участке от Магри до Веселое есть опасность формирования смерчей над Чёрным морем.

Как сообщают в мэрии Сочи, все службы переведены в усиленный режим, их работу контролирует городской оперативный штаб. Населению рекомендовано временно отказаться от отдыха у воды , не оставлять машины под деревьями и рекламными конструкциями.

На прошлой неделе Юга.ру писали, что 3 октября сочинским спасателям сообщили, что в районе пляжа «Мандарин» мужчина зашел в море и скрылся из виду. Позже выяснилось, что пропавший был 60-летним туристом из Ленинградской области.

Из-за сильного шторма спасатели не могли выйти в море, а водолазы спуститься на дно. Поэтому они пешком несколько раз обследовали береговую полосу от устья реки Мзымта до городского причала, но мужчину не обнаружили.

Штормовое предупреждение в регионе действует с середины недели. В Краснодарском крае 7 октября река Лаба вышла из берегов и разрушила часть автодороги.