В Сочи во время шторма мужчина пошел купаться в море и пропал

Спасатели Сочи больше суток ищут мужчину, пропавшего во время шторма

Днем 3 октября сочинским спасателям сообщили, что в районе пляжа «Мандарин» мужчина зашел в море и скрылся из виду. Позже выяснилось, что пропавший был 60-летним туристом из Ленинградской области.

Из-за сильного шторма спасатели не могли выйти в море, а водолазы спуститься на дно. Поэтому они пешком несколько раз обследовали береговую полосу от устья реки Мзымта до городского причала, но мужчину не обнаружили.

4 октября сотрудникам ЮРПСО МЧС удалось выйти в море на катере, но тело снова не нашли. Поиски пропавшего продолжаются.

Отметим, 3 октября шторм в Сочи составил 4 балла. Людей просили воздержаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями.