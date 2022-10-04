В Сочи во время шторма мужчина пошел купаться в море и пропал

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Спасатели Сочи больше суток ищут мужчину, пропавшего во время шторма

Днем 3 октября сочинским спасателям сообщили, что в районе пляжа «Мандарин» мужчина зашел в море и скрылся из виду. Позже выяснилось, что пропавший был 60-летним туристом из Ленинградской области.

Из-за сильного шторма спасатели не могли выйти в море, а водолазы спуститься на дно. Поэтому они пешком несколько раз обследовали береговую полосу от устья реки Мзымта до городского причала, но мужчину не обнаружили. 

4 октября сотрудникам ЮРПСО МЧС удалось выйти в море на катере, но тело снова не нашли. Поиски пропавшего продолжаются.

Отметим, 3 октября шторм в Сочи составил 4 балла. Людей просили воздержаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями.

Юга.ру неоднократно рассказывали о погибших во время шторма. В конце сентября в Сочи утонул 46-летний мужчина, а его другу удалось спастись. В Анапе весной штормом унесло в море женщину и ребенка. Подросток скончался.

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В Сочи во время шторма мужчина пошел купаться в море и пропал
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